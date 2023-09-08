Жвавий долар готується до найдовшої щотижневої переможної серії з 2014 року

У п'ятницю долар досяг своєї найдовшої тижневої виграшної серії за дев'ять років, чому сприяли стійкі економічні дані США, які також поставили під сумнів закінчення циклу підвищення ставок Федеральної резервної системи.

В Азії трейдери уважно стежили за рухом китайської валюти після того, як на попередній сесії материковий юань упав до 16-річного мінімуму.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до основних валют, на початку торгів стабілізувався на позначці 105,02, що недалеко від шестимісячного максимуму попередньої сесії, 105,15.

Індекс був на шляху до продовження зростання восьмого тижня поспіль і на даний момент зріс на 0,7%.

Євро, найбільший компонент індексу долара, зазнавав втрат вісім тижнів поспіль, при цьому єдина валюта востаннє трохи зросла до $1,0701, після падіння у четвер до тримісячного мінімуму в $1,0686.

"Історія цього тижня була багато в чому присвячена стійкості, яку ми бачили в даних ... психологія ринку така, що в США справи набагато кращі, ніж в інших країнах світу", - сказав Рей Аттрілл, глава підрозділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

Дані, опубліковані цього тижня, показали, що сектор послуг США несподівано набрав обертів у серпні і що минулого тижня заявки на допомогу з безробіття досягли найнижчого рівня з лютого, тоді як у єврозоні промислове виробництво в Німеччині, найбільшій економіці Європи, впало у липні трохи більше, ніж очікувалося.

"Порівнюючи поточні фундаментальні показники зростання Європи та США, США, як і раніше, виглядають краще", - сказав Аттрілл.

Стерлінг також нудився близько тримісячного мінімуму і востаннє коштував $1,2484, що означає тижневу втрату понад 0,8%.

Офшорний юань піднявся на 0,05% до 7,3379 за долар, але залишився неподалік 10-місячного мінімуму в 7,3490, досягнутого в серпні. Він знаходиться на шляху до щотижневої втрати майже 1% до долара, що стане гіршим тижнем приблизно за місяць.

Китайський юань неухильно знецінювався з лютого, оскільки нестійке відновлення економіки після пандемії і розрив у дохідності з іншими економіками, особливо зі Сполученими Штатами, вплинули на потоки капіталу і торгівлю.

Материковий юань, який у четвер досяг найнижчого рівня з 2007 року, цього року впав майже на 6% до долара і став однією з найгірших азіатських валют поряд зі своїм офшорним аналогом.

"Я очікую, що пара USD/CNY зросте до 7,50 до середини 2024 року, оскільки серйозних бюджетних стимулів, зважаючи на все, не передбачається, і, таким чином, монетарна політика повинна продовжувати нести частину тягаря підтримки економіки", - сказав Елвін Тан, голова Азіатського управління. Валютна стратегія у RBC Capital Markets.

Швидке падіння юаня спонукало владу втрутитися та сповільнити темпи його знецінення.

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний аналог юаня, востаннє підвищувався на 0,07% до $0,6381, але очікував тижневу втрату більше 1%.

Новозеландський долар також міг втратити приблизно 0,9% за тиждень і востаннє купив $0,5890.

У поле зору трейдерів також потрапила єна, яка зросла на 0,15% до 147,06 за долар, але залишилася нижчою за ключовий рівень 145, який минулого року викликав інтервенцію з боку японської влади.

У той час як офіційні особи активізували свої наполегливі зусилля щодо захисту єни, вони також продовжують наголошувати на необхідності збереження надм'якої грошово-кредитної політики Банку Японії.