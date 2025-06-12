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Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв
15:48 12.06.2025 |
Національний банк попереджає українців про нові розсилки від шахраїв, які маскують під листи від НБУ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ - в темі листа та назві доданого файлу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі указують фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України.
НБУ закликає не завантажувати файли, додані до таких листів, а також не переходити за доданими посиланнями.
"Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua", - наголошують у регуляторі.
Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.
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