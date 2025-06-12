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АНАЛІТИКА

Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв

 

Національний банк попереджає українців про нові розсилки від шахраїв, які маскують під листи від НБУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ - в темі листа та назві доданого файлу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі указують фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України.

НБУ закликає не завантажувати файли, додані до таких листів, а також не переходити за доданими посиланнями.

"Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua", - наголошують у регуляторі.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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