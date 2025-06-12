НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5197 грн/$1

Акції в Азії торгувалися різноспрямовано в четвер після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що в найближчі тижні він встановить торгові мита на основні економіки, в той час як інвестори також чекають більш детальної інформації про торговельну угоду між США і Китаєм.