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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5197 грн/$1
12:34 12.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 червня 2025 року.
|Показник
|11.06.2025
|12.06.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5286
|41.5197
|-0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 12 червня- 41,5117 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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