Долар знижується на тлі послаблення торгової напруженості та очікувань щодо ФРС

Долар знизився в четвер на нових ознаках того, що президент США Дональд Трамп може зайняти більш м'яку позицію в переговорах щодо мит, а також на підвищених очікуваннях зниження ставок Федеральної резервної системи.

У середу Трамп заявив, що готовий продовжити крайній термін для завершення торгових переговорів з країнами до введення більш високих мит США на період після 8 липня.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент припустив, що адміністрація Трампа може запропонувати продовження липневого дедлайну торговельних угод для країн, які добросовісно ведуть переговори.

Ці заяви відновили слабкість долара, піднявши євро до семитижневого максимуму. Востаннє він коштував $1,1525.

Долар США втратив 0,43% проти ієни та 0,34% проти швейцарського франка, досягнувши 143,98 та 0,81725 відповідно.

По відношенню до кошика валют долар впав до найнижчого рівня з 22 квітня - 98,327.

"Важко сказати, чи є за цим якийсь генеральний план, але здоровий глузд підказує, що президент Трамп намагається створити рівень терміновості з точки зору торговельних переговорів", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

"Я думаю, що ринок, з точки зору розміру рухів, стає трохи більш оптимістичним щодо того, що все це означає... ринок також дуже насторожено ставиться до того, що картина може досить різко змінитися через тиждень або два тижні".

У той же час, фунт стерлінгів виріс на 0,38% до $1,3588.

Австралійський долар виріс на 0,05% до $0,6506, а новозеландський долар - на 0,1% до $0,6033.

У середу дані показали, що споживчі ціни в США в травні зросли менше, ніж очікувалося, що змусило трейдерів збільшити бети на зниження ставки ФРС вже у вересні і продовжило тиск на долар.

Наступним випробуванням для ринків стануть дані по індексу цін виробників в четвер.

Офшорний юань востаннє трохи зміцнився до 7,1953 за долар, чому трохи допомогли новини про те, що крихке перемир'я в торговельній війні між США і Китаєм було відновлено, оскільки обидві сторони досягли угоди після переговорів в Лондоні.

"Повні деталі не були опубліковані, і залишається незрозумілим, чи наблизили переговори дві найбільші економіки світу до продуктивної співпраці", - сказав Мантас Ванагас, старший економіст Westpac.

Євро продовжує утримувати високі позиції в четвер після того, як підскочив проти більшості інших валют на попередній сесії.

По відношенню до єни спільна валюта востаннє коштувала 165,88 після того, як у четвер піднялася до найсильнішого рівня з жовтня - 166,42.

По відношенню до австралійця вона зросла на 0,13%, збільшившись на 0,9% з четверга, а також досягла місячного максимуму в 84,88 пенсів за ніч.

Хоча безпосереднього приводу для такого зростання не було, аналітики кажуть, що минулого тижня євро отримав підтримку від яструбиної риторики Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Минулого тижня ЄЦБ знизив процентні ставки, як і очікувалося, але натякнув на паузу в річному циклі пом'якшення після того, як інфляція нарешті повернулася до цільового рівня в 2%.

"Очікування меншого зниження ставок ЄЦБ, ніж очікувалося раніше, надали певну підтримку євро, - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Це контрастує з імовірним відновленням циклу пом'якшення ФРС цього року, а також з тим, що Трамп неодноразово закликав до зниження ставок в США.

Минулого тижня Трамп заявив, що рішення про наступного голову ФРС буде прийнято найближчим часом, додавши, що хороший голова ФРС знизить процентні ставки.

Євро подорожчав майже на 11% за цей рік, чому частково сприяло ослаблення долара, а також те, що інвестори вкладають гроші в європейські ринки, намагаючись відійти від США.