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Кабмін відкрив шлях до використання цифрових гаманців
17:17 12.06.2025 |
Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.
Цифровий гаманець - це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн - просто, зручно й безпечно.
Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом - послуги, що будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.
Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців - як українських, так і європейських - і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.
У міністерстві додали, що це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду - тестування, технічна інтеграція та запуск.
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