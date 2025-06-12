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АНАЛІТИКА

Кабмін відкрив шлях до використання цифрових гаманців

 

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.

Цифровий гаманець - це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн - просто, зручно й безпечно.

Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом - послуги, що будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.

Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців - як українських, так і європейських - і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.

У міністерстві додали, що це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду - тестування, технічна інтеграція та запуск.

За матеріалами: Економічна правда
 

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