Акції в Азії налякані заявами Трампа про мита і напруженістю навколо Ірану

Акції в Азії торгувалися різноспрямовано в четвер після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що в найближчі тижні він встановить торгові мита на основні економіки, в той час як інвестори також чекають більш детальної інформації про торговельну угоду між США і Китаєм.

Зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході, що призвело до підвищення цін на нафту, також вплинуло на апетит до ризику, хоча індекси, що мають значний вплив на сировинні товари, дещо зросли.

Регіональні ринки здебільшого наслідували слабкість Волл-стріт на тлі повідомлень про те, що США евакуюють десятки невійськових і не пов'язаних з надзвичайними ситуаціями співробітників з Іраку, оскільки ядерні переговори з Іраном провалилися. В інших повідомленнях йшлося про те, що Ізраїль готовий напасти на Іран, якщо ядерна угода не буде досягнута.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,4% на торгах в Азії після того, як Трамп заявив, що в найближчі два тижні почне розсилати листи з описом своїх торгових мит основним торговим партнерам. Трамп також позначив жорстку позицію щодо переговорів, заявивши, що країнам, про які йде мова, буде запропонована угода, і вони можуть "прийняти її або ... відмовитися від неї".

Його коментарі значною мірою нівелювали оптимізм щодо торговельної угоди між США та Китаєм, досягнутої цього тижня, яка також була обмежена тим, що жодна зі сторін не надала жодних важливих деталей щодо передбачуваної угоди.

М'які дані по споживчій інфляції в США також не надали значної підтримки апетиту до ризику.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи знизилися в четвер, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%.

Цього тижня всі три індекси демонстрували деяке зростання після того, як Вашингтон і Пекін заявили, що домовилися про торговельні рамки після переговорів на високому рівні в Лондоні.

Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм укладена і тепер її має затвердити президент Сі Цзіньпін. Трамп також заявив, що Китай відновить експорт рідкісних копалин, принаймні протягом наступних шести місяців.

Але відсутність більш детальної інформації знизила оптимізм щодо угоди, особливо з огляду на те, що американські і китайські тарифи залишаться в силі, хоча і на більш низькому рівні, встановленому під час травневих торгових переговорів.

На деякі китайські акції також тиснули місцеві фактори. Найбільші виробники електромобілів, такі як BYD Co і NIO Inc, впали більш ніж на 2% кожен після того, як

Азійські ринки рухалися у флетово-низькому діапазоні на тлі нечисленних позитивних сигналів для регіону.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX показали найгірші результати за день, втративши 0,8% та 0,4% відповідно. На Nikkei тиснула певна стійкість єни, в той час як втрати в акціях місцевих технологічних компаній також мають вплив.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2% завдяки зростанню акцій енергетичних та золотодобувних компаній. У середу ASX ненадовго досяг рекордного максимуму в 8 639,10 пунктів на тлі постійних ставок на більш глибоке зниження процентних ставок Резервним банком.

Південнокорейський індекс KOSPI вирізнявся з-поміж інших, піднявшись на 0,5% до 3,5-річного максимуму на тлі стійкого оптимізму щодо перемоги ліберальної партії на президентських виборах на початку цього місяця. Аналітики Bernstein рекомендували подвоїти інвестиції в місцеві акції, посилаючись на політичну стабільність і відновлення прибутків.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,3%, а ф'ючерс на індійський індекс Nifty 50 виріс на 0,2%, що вказує на позитивне відкриття торгів. Видання The Information повідомило, що індійська компанія Reliance Industries Ltd веде переговори про інвестування в OpenAI.