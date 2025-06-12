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Золото дорожчає на тлі зростання напруженості на Близькому Сході та ослаблення долара
08:51 12.06.2025 |
Ціни на золото зросли в четвер, підтримані зростанням напруженості на Близькому Сході та ослабленням долара, а дані про інфляцію в США, які виявилися нижчими за очікувані, посилили очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою.
О 05:43 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до 3375,06 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 1,5% до 3395 доларів.
Індекс долара США впав до майже двомісячного мінімуму, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, більш привабливим для закордонних покупців.
Слабкість індексу долара є потужним каталізатором, зазначив Келвін Вонг, старший аналітик ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в OANDA, додавши, що «бугаєвий прорив» опору на рівні 3346 доларів спричинив технічні покупки.
Зростання геополітичних ризиків сприяло безпечним активам, а президент Дональд Трамп у середу оголосив, що американський персонал виводиться з Близького Сходу через підвищені ризики безпеки на тлі зростання напруженості з Іраном.
Тим часом споживчі ціни в США в травні зросли менше, ніж очікувалося, завдяки здешевленню бензину, хоча інфляція може прискоритися через імпортні мита. Ці дані спонукали Трампа знову закликати до значного зниження ставок.
«Ми можемо побачити, що ФРС діятиме швидше, ніж очікувалося, з огляду на дані про індекс споживчих цін, які на даний момент не є особливо тривожними», - сказав Вонг.
Трейдери зараз очікують зниження ставок на 50 базисних пунктів до кінця року.
Дані про індекс цін виробників у США будуть опубліковані о 12:30 за Гринвічем.
Тим часом Трамп заявив у середу, що Вашингтон і Пекін домовилися про рамки для відновлення крихкого перемир'я в торговельній війні між США і Китаєм, що потенційно дозволить уникнути підвищення мит.
Трамп додав, що може продовжити термін торговельних переговорів з іншими країнами до 8 липня, перш ніж набудуть чинності вищі мита США, але не бачить такої необхідності.
В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 0,4% до 36,38 долара за унцію, платина подорожчала на 1,3% до 1272,50 долара, все ще коливаючись поблизу більш ніж 4-річного максимуму, а паладій подешевшав на 1% до 1068,92 долара.
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