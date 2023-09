Азіатські акції падають на тлі економічної зневіри та удару по технологічному сектору через проблеми між США та Китаєм

Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки торгові дані вказали на слабкість китайської економіки, що триває, в той час як акції регіональних технологічних компаній постраждали через перспективу нових обмежень з боку США щодо Китаю після того, як чиновники перешкоджають передбачуваному прориву китайських чіпів.

Індекси Волл-стріт слабко вплинули на зростання регіональних акцій, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо сектору послуг США посилили побоювання щодо стійкої інфляції. Це викликало розпродаж акцій технологічних компаній, а також слабкість Apple Inc виникла після того, як Китай наказав державним службовцям припинити використання іноземних пристроїв, включаючи iPhone від Apple.

Акції азіатських постачальників Apple, у тому числі Samsung Electronics Co Ltd, AAC Technologies Holdings Inc, Hon Hai Precision Industry Co Ltd та Japan Display Inc, впали, враховуючи, що дії Китаю були здійснені лише за кілька днів до запуску нової лінійки iPhone 15.

Але на додаток до новин про Apple, азіатські технологічні акції також постраждали від пропозицій провідних законодавців-республіканців про те, що США повинні припинити весь експорт технологій до китайської компанії Huawei та Semiconductor Manufacturing International Corp після того, як ці дві компанії представили нові чіпи, які ймовірно, порушили недавні торгові обмеження.

Технологічні біржі показали найгірші результати за день: гонконгська Hang Seng опустилася на 0,9%, а південнокорейська KOSPI втратила 0,6%.

SMIC продемонструвала найгірший результат на Hang Seng, знизившись більш ніж на 6% після того, як законодавці США заявили, що нові чіпи компанії, які використовуються в телефонах Huawei, були зроблені з використанням обмеженої американської технології.

Ця риторика може спровокувати запровадження нових обмежень США на експорт технологій до Китаю і потенційно може спровокувати заходи у відповідь з боку Пекіна, передвіщаючи подальшу дестабілізацію світової торгівлі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,8% та 0,5% відповідно, при цьому перспектива відновлення китайсько-американської напруженості також виникає, оскільки Китай бореться із уповільненням економічного відновлення.

Хоча дані показали, що імпорт та експорт Китаю в серпні скорочувалися повільнішими, ніж очікувалося, темпами, вони все одно залишалися близькими до історичних мінімумів, оскільки підприємства боролися з млявим місцевим та зарубіжним попитом.

Профіцит торговельного балансу Китаю також скоротився більше, ніж очікувалося до двомісячного мінімуму, оскільки відносно стабільний імпорт компенсував скорочення експорту.

Побоювання щодо Китаю поширилися і на інші ринки: австралійський індекс ASX 200 впав більш ніж на 1%. Профіцит торговельного балансу країни також скоротився в липні сильніше, ніж очікувалося, досягнувши 17-місячного мінімуму, оскільки експорт сировинних товарів до Китаю вичерпався.

З іншого боку, втрати японських акцій були обмеженими, особливо після того, як останні коментарі представників Банку Японії припустили, що банк поки збереже м'яку грошово-кредитну політику. Індекс Nikkei 225 втратив 0,2%, тоді як ширший індекс TOPIX залишився без змін.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття, при цьому акції важковагових технологічних компаній, як очікується, слідуватимуть за американськими аналогами.