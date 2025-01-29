Долар США перейшов до зростання проти євро і фунта, стабілізувався до єни

Курс долара США перейшов до зростання проти фунта стерлінгів і євро та стабілізувався до японської єни перед засіданням Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,28%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,18%.

Пізніше в середу завершиться перше в цьому році засідання ФРС. Федрезерв, як очікується, збереже розмір відсоткової ставки за федеральними кредитними коштами в діапазоні 4,25-4,5% річних.

Учасники ринку уважно стежитимуть за комюніке за підсумками засідання, а також за виступом глави американського ЦБ Джерома Пауелла після його завершення щодо будь-яких сигналів про плани ФРС на 2025 рік. У грудні Федрезерв дав зрозуміти, що 2025 року варто очікувати лише двох знижень ставки на 25 базисних пунктів кожне.

"Сьогоднішнє засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), як очікується, не матиме значного впливу на динаміку ринку, - зазначив аналітик ING Франческо Песоле. - ФРС має побачити значне ослаблення економіки та уповільнення інфляції, щоб обґрунтувати подальше зниження ставок".

"За оцінками ринку, умови для зниження ставки з'являться не раніше червня", - додав експерт.

Засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) завершиться в четвер. Консенсус-прогноз аналітиків припускає, що регулятор може вкотре знизити всі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Експерти зазначають, що пом'якшення грошово-кредитної політики потрібне економіці єврозони, щоб подолати спад. Нові дані щодо ВВП валютного блоку будуть оприлюднені в четвер, за кілька годин до публікації рішення щодо ставок. Аналітики в середньому прогнозують, що дані вкажуть на уповільнення зростання економіки єврозони в четвертому кварталі минулого року до 0,1% з 0,4% у третьому.

У п'ятницю вийде звіт щодо інфляції в США, вимірюваної індексом PCE (ключовий показник інфляції для ФРС). Експерти прогнозують, що зростання індексу прискорилося до 2,6% у грудні з листопадових 2,4%, а темпи підйому базового індикатора, без урахування цін на продукти та енергоносії, збереглися на рівні 2,8%.

Євро за даними на 14:32 к.ч. торгується по $1,0401, зі зниженням на 0,3% від рівня закриття торгів у вівторок.

Фунт стерлінгів знизився на 0,22%, до $1,2417.

Пара долар/єна сповільнила зниження до 0,09% і торгується на рівні 155,4.