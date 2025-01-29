НКЦПФР посилила критерії бронювання профучасників

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ввела мінімальні показники діяльності профучасників-зберігачів та депозитаріїв, фондових та товарних бірж, клірингових установ та тих, що забезпечують функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, для надання їм статусу критичності та можливості отримання бронювання від мобілізації.

Відповідне доопрацьоване рішення щодо затвердження переліку критеріїв зарахування професійних учасників ринку до важливих для ринку НКЦПФР затвердила на засіданні 29 січня цього року.

Згідно із ним, зберігачі та депозитарії мають обслуговувати активи на суму від 100 млн грн, а біржі та клірингові установи - мати обсяг торгів або забезпечених правочинів більше ніж на 100 млн грн за останній звітний рік.

Інші критерії залишилися практично ж тими самими, що були затверджені рішенням від 30 грудня 2024 року та першим подібним рішенням у січні 2024 року. На статус важливого на ринку та подальше бронювання можуть претендувати інвестиційні фірми, які здійснили власним коштом або коштом клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП за 2024 рік на суму від 100 млн грн, і компанії з управління активами (КУА), фонди яких інвестували в ОВДП за цей період від 30 млн грн.

Альтернативою для КУА є надання у 2024 році фондами, якими вона управляє, позик пов'язаних з оборонною промисловістю підприємствам на суму від 100 млн грн.

Як і раніше, Комісія визнає важливими для ринку управителів майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, якщо ця їхня діяльність пов'язана з будівництвом житла для потреб Міноборони або ветеранів війни та їхніх сімей (за наявності підтвердження відповідного державного органу), але для них також введений мінімальний показник - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, має становити від 30 млн грн.

Окрім того з переліку компаній, які можуть претендувати на статус важливих на ринку від НКЦПФР, виключені підприємства, які є емітентами, що беруть участь у виконанні військових замовлень.