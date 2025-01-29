Банки не планують підвищувати ставки за депозитами для населення, – опитування НБУ

Українські банки не очікують підвищення вартості залучення коштів населення у першому кварталі, але прогнозують збільшення вартості депозитів корпорацій.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського фондування, яке проводить Національний банк (НБУ).

За його даними, упродовж четвертого кварталу 2024 року обсяг депозитів населення зріс майже в усіх банків, водночас низка банків також заявила про суттєве збільшення обсягів коштів корпорацій.

"За оцінками банків, нарощувати вклади населення їх мотивувала зміна регуляторних вимог. Однак вартість коштів не сприяла нарощенню вкладень домогосподарств. Депозити від корпорацій збільшилися передусім завдяки пропозиції самих клієнтів та намірам фінустанов змінити частку на ринку", - зазначають у НБУ.

За оцінками банків, у першому кварталі 2025 року залучення дещо зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними. При цьому банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій. Вартість коштів населення та оптового фондування згідно з очікуваннями майже не зміниться.

Опитування про банківське фондування проводилося з 16 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їх частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.