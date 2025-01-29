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Європейські акції досягли історичного максимуму
15:48 29.01.2025 |
Європейські акції піднялися до рекордно високого рівня на початку року, оскільки сильні результати голландського виробника обладнання для виробництва мікросхем ASML призвели до того, що його акції злетіли майже на 11%, а ширший технологічний сектор - на 4,5%.
Про це повідомляє Reuters.
Світові ринки несподівано виглядали спокійніше 29 січня, коли тижневі американські гірки на фондових ринках перетворилися на вичікувальну позицію напередодні першого в цьому році засідання Федерального резерву і результатів Microsoft, Meta і Tesla.
Очікується, що ФРС завершить серію зниження ставок, яка тривала три засідання, і залишиться в режимі очікування, але інвестори будуть прагнути отримати уявлення про те, що вони думають про перші дев'ять днів нового президента США Дональда Трампа, які були насичені подіями на посаді глави держави.
Частини Азії, які не святкували Новий рік за місячним календарем, також зросли протягом ночі, як і Волл-стріт до цього.
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