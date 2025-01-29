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Кредитні стандарти пом'якшаться у I кв.-2025 на всі кредити, окрім валютних та іпотеки - опитування НБУ
14:27 29.01.2025 |
Українські банкіри прогнозують пом'якшення кредитних стандартів у першому кварталі поточного року для всіх видів кредитів юридичним та фізичним особам, окрім іпотечних та позик в іноземній валюті, свідчать результати опитування Національного банку Україна (НБУ).
Респонденти очікують на незмінність попиту на споживчі кредити у першому кварталі-2025, з його одночасним зниженням на іпотеку. Стосовно кредитів бізнесу, очікування банкірів, у порівнянні з попереднім кварталом, стали більш стриманими: баланс відповідей становив 24,2, проти 40,8 у минулому опитуванні. Вони прогнозують, що найбільший попит фіксуватиметься в сегменті великих підприємств, а також довгострокових і гривневих кредитів.
Банкіри припускали подальше зростання об'єму депозитів та кредитного портфелю населення й бізнесу протягом наступних 12 місяців, при цьому очікували погіршення якості останнього в обох секторах, свідчать результати проведеного НБУ опитування.
Згідно з його даними, у четвертому кварталі 2024 року кредитний попит юросіб продовжував зростати, хоч і меншими темпами, ніж у попередньому кварталі. При цьому, попит малих і середніх підприємств знизився, тоді як великих компаній, навпаки, активізувався: баланс відповідей становив 29,7, що за даними регулятора є найвищим показником з 2021 року.
"Стимулювали кредитний попит нижчі процентні ставки, потреби бізнесу в капітальних інвестиціях й оборотному капіталі. У першому кварталі 2025 року респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу, крім короткострокових", - прокоментував результати опитування регулятор.
Банкіри повідомили, що рівень схвалення заявок на кредити корпсектору трохи знизився у четвертому кварталі 2024 року, тоді як стандарти їх схвалення залишились майже незмінними. Водночас відбулось посилення стандартів для довгострокових, гривневих, позик великим підприємствам та валютних кредитів. У першому кварталі 2025 року респонденти очікують пом'якшення стандартів для усіх видів позик, окрім валютних, для яких прогнозують посилення.
Що стосується кредитів домогосподарств, то в останньому кварталі 2024 року попит на споживчі позики продовжував зростати, хоч і менш активними темпами. У той же час, банкіри зафіксували зниження попиту на іпотечні кредити: баланс відповідей становив -14,1, у порівнянні з 11,3 минулого опитування.
Регулятор наголошує, що попит населення на споживчі кредити зростав з огляду на кращі споживчі настрої та вищі витрати на товари довготривалого користування.
Рівень схвалення заявок населення на іпотечні кредити знизився, тоді як на споживчі кредити підвищився, хоч і менш інтенсивно, у порівнянні з показниками попереднього кварталу (баланс відповідей становив 5,7 проти 10,5 в минулому опитуванні). Уточнюється, що рівень схвалення заявок на іпотеку зменшився переважно в окремих великих фінустановах.
Стандарти схвалення заявок на кредити фізосіб пом'якшились для обох сегментів в останньому кварталі 2024 року. Очікується, що у першому кварталі 2025 стандарти для іпотечних кредитів стануть жорсткішими, а для споживчих - пом'якшаться.
"Банки пом'якшили кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик з огляду на активну конкуренцію з небанківськими фінустановами. Додатковий рушій пом'якшення стандартів іпотеки - ліпші перспективи ринку нерухомості. У першому кварталі респонденти планують пом'якшити кредитні стандарти для споживчих кредитів та посилити для іпотеки", - коментує Нацбанк.
Центробанк повідомив, що згідно з опитуванням боргове навантаження бізнесу й надалі залишалося середнім, а домогосподарств - низьким.
"Респонденти повідомили про помірне зростання кредитного, операційного та валютного ризиків наприкінці 2024 року та прогнозують посилення в І кварталі всіх видів ризику, крім операційного", - акцентував регулятор.
"Опитування про умови банківського кредитування" проводилося з 16 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді дали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.
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