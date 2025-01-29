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МТСБУ с 29 січня відновило відбір СТО для акредитації
14:19 29.01.2025 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) відновило відбір осіб з правом провадити діяльність з ремонту транспортних засобів (СТО), повідомляється на сайті Бюро.
Для участі у відборі претенденти мають надати документи, що підтверджують їхню акредитацію: заповнений опитувальний лист (форму додано нижче), копії установчих або реєстраційних документів, які надають право здійснювати діяльність з ремонту транспортних засобів, копію довідки про взяття на облік платника податків (витягу з реєстру платників єдиного податку).
Документи необхідно подати особисто в офісі МТСБУ або надіслати електронною поштою.
Прийом документів заявників для акредитації здійснюватиметься з 29 січня до 20 лютого 2025 року включно.
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