Американські індекси впали після прогнозу Target та скорочення пропозиції Micron

Основні індекси Уолл-Стріт завершили торги в середу зниженням, оскільки похмурі прогнози Target викликали нові побоювання з приводу того, що рітейлери наближаються до вирішального святкового сезону, тоді як акції "напівпровідників" впали після скорочення постачання Micron.

Акції Target Corp впали на 13,1% після того, як великий рітейлер спрогнозував несподіване падіння продажів у святковий квартал.

Акції роздрібної торгівлі різко впали, включаючи падіння більш ніж на 8% акцій Macy's Inc та Best Buy Co Inc та падіння акцій Foot Locker на 7%. Споживчий сектор S&P 500 втратив 1,5%.

Акції Micron Technology впали на 6,7% після того, як компанія заявила, що скоротить постачання мікросхем пам'яті та ще більше скоротить свій план капіталовкладень. Сектор інформаційних технологій S&P 500 знизився на 1,4%, а індекс Philadelphia SE Semiconductor - на 4,3%.

«Найбільша проблема сектора - це прибуток Target і те, що це означає для роздрібних та споживчих витрат загалом. Я думаю, що це як би задало тон ринку», - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services у Хаммонді, штат Індіана.

Новини Micron "певно змушують деяких технологічних інвесторів відмовлятися від частини цього короткострокового прибутку, тому що фундаментальні показники в технологічній сфері все ще не дуже незначні", - сказав Карлсон.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 39,09 пунктів, або 0,12%, до 33 553,83 пунктів, S&P 500 - на 32,94 пунктів, або 0,83%, до 3958,79 пунктів, а Nasdaq Composite - на 174,75 пунктів, або 1,54%, до 11 183,66 пунктів.

Прибуток у таких захисних галузях, як комунальні послуги та товари першої необхідності, допоміг пом'якшити втрати S&P 500. Сектор комунальних послуг зріс на 0,9%, а основні товари додали 0,5%.

Незважаючи на попередження про продаж від Target, дані показали, що роздрібний продаж у США зріс у жовтні більше, ніж очікувалося, оскільки домогосподарства збільшили покупки автомобілів, що свідчить про зростання споживчих витрат на початку четвертого кварталу.

У роздрібній торгівлі акції Lowe's виросли на 3% після того, як компанія з благоустрою будинку підвищила свій річний прогноз прибутку.

За останній місяць акції показали велике зростання після того, як м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції породили надії на те, що Федеральна резервна система США може стати менш агресивною з підвищенням процентних ставок.

"Ринок добре відскочив від цих мінімумів і продовжив рух вгору", - сказав Джордж Катрамбоун, голова відділу торгівлі в Америці в DWS Group. "Ринку є про що подумати і переварити, коли ми наближаємося до кінця року".

Глава ФРС Крістофер Уоллер, який ранніше відверто дотримувався яструбиної політики щодо інфляції, сказав, що тепер йому «комфортніше» з меншим підвищенням ставок у майбутньому після того, як дані показали уповільнення зростання цін.

Інвестори також спостерігали за геополітичною напругою. Ракета, яка вразила Польщу, швидше за все, була випущена українською системою ППО, а не російським ударом, заявили Польща та НАТО, послабивши глобальне занепокоєння тим, що війна в Україні може поширитися за кордон.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,96 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,23 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми та 2 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 71 новий максимум та 133 нових мінімуму.

Близько 10,5 млрд акцій перейшли з рук до рук на біржах США порівняно із середнім показником 12,2 млрд на день за останні 20 сесій.