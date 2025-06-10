Активи криптофондів сягнули рекордних $167 млрд через втрату довіри до інвестицій в США

У травні 2025 року активи криптовалютних фондів досягли рекордного рівня завдяки зростанню попиту з боку інвесторів, які шукають альтернативу традиційним активам США. Про це пише Reuters.

За даними агентства, 294 криптофонди минулого місяця залучили $7,05 млрд чистих інвестицій, що є найвищим показником з грудня 2024 року.

Загальний обсяг активів під управлінням таких фондів досяг рекордних $167 млрд.

Генеральний директор фінтех-компанії Aether Holdings Ніколас Лін заявив, що біткоїн знову набирає популярності не лише як ризиковий актив, а і як інструмент хеджування (захисту від коливань на ринку).

За останні три місяці біткоїн зріс на понад 15%, випередивши золото (зростання на 13,3%) і світовий фондовий індекс MSCI World (+3,6%).

Аналітик і засновник Coin Bureau Нік Пакрі пояснює, що зростання біткоїна спричинила втрата довіри до традиційних інвестицій у США.

"Долар слабшає, дохідність облігацій зростає, фондові ринки нестабільні. А біткоїн, здається, тримається міцно", - зазначив він.

На відміну від криптовалютних фондів, у травні з глобальних фондових ринків було виведено $5,9 млрд, а з фондів золота - $678 млн. Це свідчить про загальний тренд зміни структури інвестиційних портфелів.