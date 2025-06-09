Долар США продовжує дешевшати до основних світових валют

Долар США продовжує дешевшати до євро, фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на новий раунд торговельних переговорів США і Китаю. Зустріч делегацій Вашингтона і Пекіна відбудеться в понеділок у Лондоні.

Крім того, ринок чекає публікації в середу звіту про динаміку споживчих цін у США за травень, який може вплинути на позицію Федеральної резервної системи щодо ставки на засіданні 17-18 червня.

Євро за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,1418, з підвищенням на 0,19% від рівня закриття сесії п'ятниці.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) близький до завершення циклу зниження відсоткових ставок, зазначив голова ЦБ Словаччини та член керуючої ради ЄЦБ Петер Казимир. "Думаю, що ми майже завершили, якщо вже не завершили, цикл пом'якшення", - заявив він.

Казимир також звернув увагу на збереження знижувальних ризиків для зростання економіки єврозони та високої невизначеності майбутньої динаміки цін. За його словами, дані, що надходитимуть протягом літа, дадуть змогу ЄЦБ отримати більш чітку картину й ухвалити рішення про необхідність подальшого коригування своєї політики.

Фунт зміцнюється на 0,26%, до $1,3561.

Курс долара в парі з єною опустилася на 0,25% - до 144,49 єни.

Зміцненню єни сприяє поліпшення оцінки зміни ВВП Японії в першому кварталі. Згідно з остаточним звітом уряду країни, ВВП не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями і знизився на 0,2% у річному вираженні. Попередньо повідомлялося про скорочення на 0,2% і 0,7% відповідно.