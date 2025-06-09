Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій переважно знижуються в понеділок

13:13 09.06.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в понеділок, за винятком іспанського індикатора.

Інвестори очікують початку чергового раунду торговельних переговорів між США і Китаєм.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:22 EET опустився на 0,12% - до 553 пунктів.

Британський FTSE 100 втрачає 0,09%, німецький DAX - 0,53%, французький CAC 40 - 0,1%, італійський FTSE MIB - 0,12%. Іспанський IBEX 35 додає 0,22%.

До лідерів за зниженням серед компонентів Stoxx Europe 600 увійшли представники оборонного сектора: акції шведської Saab дешевшають на 7,1%, норвезької Kongsberg Gruppen - на 4,4%, французької Dassault Aviation - на 2,2%, німецької Rheinmetall - на 1,8%, італійської Leonardo - на 1,4%.

Капіталізація данського виробника ювелірних виробів Pandora скорочується на 2,8%, німецького розробника програмного забезпечення SAP - на 2%, пивоварної Carlsberg - на 1,8%.

Ринкова вартість британської WPP Plc зменшується на 1,9%. Один із найбільших рекламних концернів світу раніше повідомив, що його головний виконавчий директор Марк Рід піде у відставку наприкінці поточного року.

Найбільше зростання у складі Stoxx 600 демонструють папери данського виробника слухових апаратів Demant (+6,8%).

Серед компонентів французького CAC 40 лідирують Kering (+2,3%) і Pernod Ricard (+2,1%), у німецькому DAX - adidas (+1,8%) і Zalando (+1,2%), у складі британського FTSE 100 - M&G (+2%) і JD Sports Fashion (+1,3%).

Тим часом котирування акцій британської Alphawave IP Group підскочили на 23,3% після повідомлень про те, що виробник напівпровідникових компонентів пристав на пропозицію про купівлю від Qualcomm Inc. через два місяці переговорів. Qualcomm заплатить $2,48 (183 пенси) за акцію компанії, що передбачає премію в 96% до ціни паперів на закриття ринку 31 березня - в останній день до того, як Qualcomm повідомила про свій інтерес до Alphawave.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0507  0,02 0,06 41,6404  0,03 0,08
EUR 46,9981  0,09 0,18 47,6970  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес