Європейські ринки акцій переважно знижуються в понеділок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в понеділок, за винятком іспанського індикатора.

Інвестори очікують початку чергового раунду торговельних переговорів між США і Китаєм.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:22 EET опустився на 0,12% - до 553 пунктів.

Британський FTSE 100 втрачає 0,09%, німецький DAX - 0,53%, французький CAC 40 - 0,1%, італійський FTSE MIB - 0,12%. Іспанський IBEX 35 додає 0,22%.

До лідерів за зниженням серед компонентів Stoxx Europe 600 увійшли представники оборонного сектора: акції шведської Saab дешевшають на 7,1%, норвезької Kongsberg Gruppen - на 4,4%, французької Dassault Aviation - на 2,2%, німецької Rheinmetall - на 1,8%, італійської Leonardo - на 1,4%.

Капіталізація данського виробника ювелірних виробів Pandora скорочується на 2,8%, німецького розробника програмного забезпечення SAP - на 2%, пивоварної Carlsberg - на 1,8%.

Ринкова вартість британської WPP Plc зменшується на 1,9%. Один із найбільших рекламних концернів світу раніше повідомив, що його головний виконавчий директор Марк Рід піде у відставку наприкінці поточного року.

Найбільше зростання у складі Stoxx 600 демонструють папери данського виробника слухових апаратів Demant (+6,8%).

Серед компонентів французького CAC 40 лідирують Kering (+2,3%) і Pernod Ricard (+2,1%), у німецькому DAX - adidas (+1,8%) і Zalando (+1,2%), у складі британського FTSE 100 - M&G (+2%) і JD Sports Fashion (+1,3%).

Тим часом котирування акцій британської Alphawave IP Group підскочили на 23,3% після повідомлень про те, що виробник напівпровідникових компонентів пристав на пропозицію про купівлю від Qualcomm Inc. через два місяці переговорів. Qualcomm заплатить $2,48 (183 пенси) за акцію компанії, що передбачає премію в 96% до ціни паперів на закриття ринку 31 березня - в останній день до того, як Qualcomm повідомила про свій інтерес до Alphawave.