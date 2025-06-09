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НКЦПФР повторно зупинила ліцензію фінкомпанії, пов'язаної з ЖК Укрбуду
14:44 09.06.2025 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повторно зупинила ліцензію фінансової компанії "Житло-капітал", яка відповідала за фінансування добудови об'єктів Укрбуду. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Рішення ухвалили в травні 2025 року через невиконання розпорядження про усунення порушень, зокрема через неприведення структури власності у відповідність до ліцензійних умов.
Компанія зараз оскаржує попереднє рішення про зупинення ліцензії, ухвалене через підозру в використанні грошей фондів фінансування будівництва не за призначенням.
"На час зупинення дії ліцензії заборонено створення нових фондів фінансування будівництва та збільшення кількості об'єктів будівництва в раніше створених ФФБ. Також не дозволяється укладати нові договори з довірителями. Водночас, ТОВ "ФК "Житло-капітал" не звільняється від виконання обов'язків перед довірителями, з якими вже укладені договори", - повідомила нацкомісія.
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