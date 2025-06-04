Google Maps використовуватиме всі доступні екрани в авто для навігації

Нещодавнє оновлення Google Maps для Android Auto дозволить користувачам використовувати функції навігації на будь-якому доступному в авто екрані. Про це повідомляє 9to5Google.

Раніше, Google Maps відображала навігаційні підказки лише на основному дисплеї та за допомогою голосових підказок, однак з останнім оновленням, вони з'являться і на головній панелі приладів. Така функція зокрема вже доступна на Polestar 2.

Нововведення нагадує функцію в Android Automotive, яка відображає на панелі приладів орієнтовний час прибуття, відстань до пункту призначення та тривалість маршруту. У випадку з Android Auto до цього також додаються навігаційні підказки з напрямками руху.

Якщо для навігації використовується панель приладів, підказки щодо напрямку з'являтимуться у вигляді спливаючих вікон. Це дозволить водіям не відволікатися на центральний дисплей і водночас зберігати доступ до іншої інформації про стан автомобіля.

Така зміна вже запрацювала в Google Maps на Samsung Galaxy S25 через Android Auto, однак коли відбудеться ширше розповсюдження нововведення поки невідомо.