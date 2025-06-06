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АНАЛІТИКА

Розумний ремінь безпеки Volvo знає вашу статуру та вагу

10:28 06.06.2025 |

Транспорт

 

Volvo Cars розробила "Мульти-адаптивний ремінь безпеки" ("Multi-adaptive safety belt"), який вміє визначати розмір і вагу людини. Новинка з'явиться в повністю електричному кросовері Volvo EX60 у 2026 році.

Автомобіль сканує пасажира за допомогою датчиків, щоб визначити його зріст, вагу, статуру і те, як він сидить. Залежно від цього в разі аварії застосовуються різні зусилля натягувача ременя. Наприклад, для великої людини під час сильного удару зусилля на ремені буде сильнішим. А для худого пасажира невеликого зросту за порівнянних умов зусилля буде меншим, щоб не зламати ребра.

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"Розумний ремінь" працює у зв'язці з подушками безпеки та іншими системами захисту. Усі вони спілкуються одна з одною, щоб максимально убезпечити людину. Якщо раніше ремені мали лише три режими роботи, тепер - цілих одинадцять. Система аналізує аварію за частки секунди: з якого боку удар, яка швидкість, в якій позі сидить людина. І тут же вибирає оптимальне налаштування.

Найцікавіше - система управління ременями безпеки буде навчатися й отримувати оновлення повітрям. Чим більше даних збере Volvo, тим краще автомобілі зможуть захищати своїх пасажирів.

Розумний ремінь безпеки Volvo знає вашу статуру та вагу

 

Розробку випробовували у власній лабораторії Volvo, якій нещодавно виповнилося 25 років. Там інженери відтворюють будь-які аварії та проводять краш-тести за більш жорсткими методологіями, ніж незалежні організації.

Розумний ремінь безпеки Volvo знає вашу статуру та вагу
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Volvo
 

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