Розумний ремінь безпеки Volvo знає вашу статуру та вагу

Volvo Cars розробила "Мульти-адаптивний ремінь безпеки" ("Multi-adaptive safety belt"), який вміє визначати розмір і вагу людини. Новинка з'явиться в повністю електричному кросовері Volvo EX60 у 2026 році.

Автомобіль сканує пасажира за допомогою датчиків, щоб визначити його зріст, вагу, статуру і те, як він сидить. Залежно від цього в разі аварії застосовуються різні зусилля натягувача ременя. Наприклад, для великої людини під час сильного удару зусилля на ремені буде сильнішим. А для худого пасажира невеликого зросту за порівнянних умов зусилля буде меншим, щоб не зламати ребра.

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"Розумний ремінь" працює у зв'язці з подушками безпеки та іншими системами захисту. Усі вони спілкуються одна з одною, щоб максимально убезпечити людину. Якщо раніше ремені мали лише три режими роботи, тепер - цілих одинадцять. Система аналізує аварію за частки секунди: з якого боку удар, яка швидкість, в якій позі сидить людина. І тут же вибирає оптимальне налаштування.

Найцікавіше - система управління ременями безпеки буде навчатися й отримувати оновлення повітрям. Чим більше даних збере Volvo, тим краще автомобілі зможуть захищати своїх пасажирів.

Розробку випробовували у власній лабораторії Volvo, якій нещодавно виповнилося 25 років. Там інженери відтворюють будь-які аварії та проводять краш-тести за більш жорсткими методологіями, ніж незалежні організації.