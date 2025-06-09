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Українці все частіше інвестують у військові облігації: вклади в ОВДП зросли на понад 10%
У травні 2025 року юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в державні облігації (ОВДП) на понад 10% - з 257 млрд грн до 286 млрд грн. Про це інформує Міністерство фінансів України.
Відомство залучило від розміщення ОВДП у травні 43,6 млрд грн в еквіваленті, включно з 34,1 млрд грн та 202,4 млн євро. Основним напрямом фінансування залишається безпека і оборона.
Станом на 1 червня 2025 року в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн грн. Найбільші власники - комерційні банки (46,1%) та Національний банк (36,3%). Частка юридичних та фізичних осіб становить 10,3% та 5,1% відповідно, що на 1,2 п.п. більше, ніж рік тому.
Середньозважена дохідність ОВДП у гривні у травні становила 16,2%, у євро - 3,2%.
З початку року через випуск ОВДП до держбюджету залучено 191 млрд грн. Загалом за час війни обсяг розміщених облігацій перевищив 1,6 трлн грн.
Придбати ОВДП можна через застосунок "Дія", банки або ліцензованих брокерів, мінімальна номінальна вартість - 1000 грн/доларів/євро.
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