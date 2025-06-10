Кількість страховиків в Україні в травні скоротилася на одного, банків не змінилася - НБУ

Кількість страхових компаній України у травні 2025 року скоротилося на одну й станом на кінець місяця на ринку працювало 52 ризикові страховики, 10 - зі страхування життя, а також ще один зі спеціальним статусом - "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), кількість банків не змінилася і становить 60.

Згідно з інформацією загалом кількість учасників небанківського фінансового ринку країни за минулий місяць скоротилася із 825 на початок місяця до 820.

НБУ повідомляє, що впродовж травня з реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика, примусово виключено чотири фінансові компанії. Водночас до Реєстру страхових посередників було включено вісім страхових та/або перестрахових брокерів.

Крім того, у травні Нацбанк погодив зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії. Також було анульовано добровільно ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризикову страховику. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям.

Станом на 1 червня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 438 фінансові компанії (було 442), 106 ломбардів, 96 кредитних спілок, один лізингодавець, 43 страхових брокери та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп залишилася незмінною (15), небанківських фінансових груп - скоротилася на одну, до 40. Не змінилася кількість платіжних систем, створених резидентами, в тому числі державних (15) та міжнародних (14), платіжних установ (18), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (12). Також працюють один банк ‒ емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

У травні до Нацбанку надійшов 671 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 538, страховиків - 53, кредитних спілок і колекторських компаній - 9, банків - 70, операторів платіжних послуг - один.