НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4758 грн/$1

30 млн канадських доларів будуть витрачені на - на бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній. Інших 5 млн канадських доларів підуть на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.