ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки

OpenAI почала впроваджувати спрощену версію функції памʼяті для безплатного використання ChatGPT. Відтепер бот може враховувати не лише збережені дані, а й нещодавні розмови, щоб надавати більш персоналізовані відповіді.









Раніше ця функція була доступна лише для платних користувачів. Вона зʼявилася ще у квітні 2024 року. Тепер OpenAI надає її ширшій аудиторії, залишаючи ключові переваги - збереження вподобань, стилю спілкування та улюблених тем користувача.

Функція памʼяті активується поступово. Коли вона стане доступною, користувач отримає сповіщення в інтерфейсі. У налаштуваннях ChatGPT зʼявляється відповідний розділ, де можна переглянути, відредагувати або вимкнути збережену інформацію.

Функція памʼяті - частина загального напрямку OpenAI з покращення персоналізації в ChatGPT. У поєднанні з інструкціями користувача (custom instructions), вона дозволяє зробити взаємодію з ботом більш зручною й контекстною.

OpenAI також наголошує, що користувачі можуть контролювати, що саме пам'ятатиме чат-бот. Її можна тимчасово вимкнути або повністю очистити - як окремі записи, так і всю історію.