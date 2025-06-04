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ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки
13:44 04.06.2025 |
OpenAI почала впроваджувати спрощену версію функції памʼяті для безплатного використання ChatGPT. Відтепер бот може враховувати не лише збережені дані, а й нещодавні розмови, щоб надавати більш персоналізовані відповіді.
Раніше ця функція була доступна лише для платних користувачів. Вона зʼявилася ще у квітні 2024 року. Тепер OpenAI надає її ширшій аудиторії, залишаючи ключові переваги - збереження вподобань, стилю спілкування та улюблених тем користувача.
Функція памʼяті активується поступово. Коли вона стане доступною, користувач отримає сповіщення в інтерфейсі. У налаштуваннях ChatGPT зʼявляється відповідний розділ, де можна переглянути, відредагувати або вимкнути збережену інформацію.
Функція памʼяті - частина загального напрямку OpenAI з покращення персоналізації в ChatGPT. У поєднанні з інструкціями користувача (custom instructions), вона дозволяє зробити взаємодію з ботом більш зручною й контекстною.
OpenAI також наголошує, що користувачі можуть контролювати, що саме пам'ятатиме чат-бот. Її можна тимчасово вимкнути або повністю очистити - як окремі записи, так і всю історію.
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