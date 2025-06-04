Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки

13:44 04.06.2025 |

Новини IT

 

OpenAI почала впроваджувати спрощену версію функції памʼяті для безплатного використання ChatGPT. Відтепер бот може враховувати не лише збережені дані, а й нещодавні розмови, щоб надавати більш персоналізовані відповіді.



Раніше ця функція була доступна лише для платних користувачів. Вона зʼявилася ще у квітні 2024 року. Тепер OpenAI надає її ширшій аудиторії, залишаючи ключові переваги - збереження вподобань, стилю спілкування та улюблених тем користувача.

Функція памʼяті активується поступово. Коли вона стане доступною, користувач отримає сповіщення в інтерфейсі. У налаштуваннях ChatGPT зʼявляється відповідний розділ, де можна переглянути, відредагувати або вимкнути збережену інформацію.

Функція памʼяті - частина загального напрямку OpenAI з покращення персоналізації в ChatGPT. У поєднанні з інструкціями користувача (custom instructions), вона дозволяє зробити взаємодію з ботом більш зручною й контекстною.

OpenAI також наголошує, що користувачі можуть контролювати, що саме пам'ятатиме чат-бот. Її можна тимчасово вимкнути або повністю очистити - як окремі записи, так і всю історію.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: OpenAI
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4829
  0,1556
 0,37
EUR
 1
 47,2013
  0,2250
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1240  0,17 0,41 41,7692  0,04 0,11
EUR 46,9260  0,20 0,43 47,6800  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5225  0,18 0,43 41,5450  0,17 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес