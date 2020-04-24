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Глава Минфина назвал целесообразной постепенную девальвацию гривни
Министерство финансов считает экономически целесообразным постепенную девальвацию национальной валюты.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью LIGA.net.
По словам министра, заложенный в обновленный госбюджет показатель курса доллара в 29,5 грн/$ был рассчитан, учитывая риск девальвации, обозначившийся в марте.
"Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривни. Однако, политика курсообразования - это компетенция исключительно НБУ", - сказал Марченко.
Глава Минфина добавил, что не полностью разделяет позицию Национального банка, который установил своей целью таргетирование инфляции.
"Считаю, что абсолютной ценностью монетарной политики НБУ не должна быть только инфляция. Важны и вопросы экономического роста. Иначе происходит дефляция, которую видим сейчас, и рецессия, которая началась в Украине задолго до карантина", - сказал министр.
Как сообщалось, ранее Нацбанк указывал, что негативно влияя на доходы государственного бюджета, более крепкий курс национальной валюты одновременно позволяет снизить расходы по валютным заимствованиям и обслуживании валютного долга, а также на госзакупки импортных товаров (например, медикаментов).
Кроме того, сильная гривня способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.
В НБУ также отмечали, что если Нацбанк не будет давать гривне укрепляться при наличии объективных факторов, то участники рынка будут инвестировать в иностранную валюту как в безрисковый актив. В таких условиях монетарная политика регулятора перестанет быть эффективной и компенсировать ее можно будет только за счет высокой ставки, что поставит крест на планах дешевых долгосрочных кредитов.
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