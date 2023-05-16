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АНАЛІТИКА

МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2023 р. на 200 тис. б/д

 

Попит на нафту в світі в 2023 році зросте відносно показника минулого року на 2,2 млн б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Організація переглянула прогноз у бік збільшення. Місяцем раніше вона очікувала, що зростання споживання за підсумками поточного року становитиме 2 млн б/д.

Аналітики знизили оцінку попиту в 2022 році порівняно з попереднім звітом на 111 тис. б/д - до 99,801 млн б/д, а прогноз на 2023 рік було збільшено на 71 тис. б/д - до рекордних 102,01 млн б/д. Таким чином, у 2023 році МЕА очікує зростання попиту на нафту в світі на 2,209 млн б/д проти 2,027 млн б/д місяцем раніше.

Експерти агентства підвищили оцінку попиту на нафту в першому (на 160 тис. б/д, до 100,52 млн б/д), другому (на 80 тис. б/д, до 101,32 млн б/д) і четвертому кварталах 2023 року (на 90 тис. б/д, до 103,13 млн б/д), але знизили прогноз щодо третього кварталу (на 40 тис. б/д, до 103,03 млн б/д).

Перегляд показників зумовлений відновленням попиту в Китаї, яке "продовжує перевершувати очікування". За даними агентства, в березні споживання нафти в КНР зросло до історичного рекорду в 16 млн б/д. На поточний момент МЕА очікує, що за підсумками 2023 року зростання попиту в країні становитиме 1,39 млн б/д - до 15,96 млн б/д.

МЕА наголошує, що очікує в другій половині 2023 року "жорсткого балансу" на світовому ринку нафти. Ця ситуація виллється в дефіцит пропозиції над попитом приблизно на рівні 2 млн б/д. При цьому наразі на ринку встановився песимізм через побоювання щодо стану глобальної економіки, що призвело до значного падіння цін на нафту в останні тижні.

Світові комерційні запаси нафти в березні знизилися на 7,9 млн бар. Агентство зазначає, що обсяги збільшення запасів у танкерах і в країнах, що не входять до ОЕСР, не змогли компенсувати їхнє значне зниження в країнах ОЕСР - на 56 млн б/д, до 2,753 млрд бар. Цей показник є шестимісячним мінімумом і на 89 млн б/д нижче середнього значення за п'ять років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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