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АНАЛІТИКА

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про лобізм у цілому

16:16 20.02.2024 |

Право

 

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні й у цілому, в редакції комітету, законопроєкт про доброчесне лобіювання (№10337).

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, під час підготовки до другого читання до законопроєкту надійшло 1296 поправок і пропозицій.

Окрім цього, комітет запропонував доповнити порівняльну таблицю до законопроєкту низкою поправок і пропозицій. Уточнено термінологію закону й сферу його дії. Зокрема, вилучено поняття "адвокація" та положення, які мали врегулювати відповідні відносини. Пропонується визначити лобіювання як діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об'єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, яку отримують прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

До другого читання в тексті законопроєкту також пропонується уточнити принципи лобіювання; правовий статус суб'єкта лобіювання; вимоги до договору лобіювання; питання створення Реєстру прозорості як інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про суб'єктів лобіювання та їх звітність.

Пропонується також встановити, що не може бути предметом лобіювання нормативно-правовий акт щодо оголошення загальної або часткової мобілізації; введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану; оголошення за поданням президента стану війни й укладення миру; використання Збройних сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань; введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану; оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

З урахуванням запропонованих комітетом пропозицій до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до законопроєкту, яка містить 1339 поправок і пропозицій, за результатами розгляду яких пропонується врахувати 326 (зокрема, врахувати частково й редакційно), а 1013 - відхилити.

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року, крім окремих пунктів розділу "Прикінцеві положення", які набирають чинності й уводяться в дію з дня опублікування закону або з дня введення його в дію.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 січня прийняла за основу законопроєкт про доброчесне лобіювання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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