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АНАЛІТИКА

Аграрії засіяли 96% площ під озимі культури

12:13 13.11.2024 |

Новини АПК

 

Українські аграрії вже засіяли понад 6 млн га озимих культур, що займає 96% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

На листопад 2024 року засіяно:

* озимої пшениці - 4,4 млн га (97 %);
* озимого ячменю - 577,8 тис. га (90 %);
* озимого жита - 68,1 тис. га (97 %);
* озимого ріпаку - 1,08 млн га (96%).

Серед лідерів за обсягами сівби аграрії Одеської област і- 710 тис. га, Дніпропетровської області - 528 тис. га та Миколаївської області - 503,1 тис. га.

Як зазначають, аграрії 14 областей завершили сівбу озимих зернових. Сільгоспвиробники 12 областей закінчили сівбу озимого ріпаку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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