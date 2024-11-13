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АНАЛІТИКА

Українські розробники системи, яка виявляє позиції артилерії, залучили майже пів мільйона доларів

11:54 13.11.2024 |

Економіка

 

Завдяки Brave1 розробники акустичної системи Vidar Systems, що виявляє вогневі позицій артилерії та мінометів, залучили 450 000 дол від інвесторів та венчурного фонду із Чехії - Presto Ventures.

Про це повідомляє віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров..

Vidar Systems планують витратити 450 000 дол на розширення команди та масштабування продукту, щоб його було ще зручніше використовувати в бойових умовах.

Знайомство з венчурним фондом відбулося на Іnvest Demo Day, який організував Brave1. Оборонний кластер постійно презентує інвесторам українські defense tech-компанії та допомагає розібратися, як влаштований ринок, зазначив Федоров.

За його словами, завдяки Brave1 інвестори знаходять перспективні технології, у які їм цікаво вкладати кошти, а топові розробки отримують фінансування.

За матеріалами: Економічна правда
 

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