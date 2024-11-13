Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова виписала рекордну кількість штрафів для ФОПів з акцизним товаром

13:30 13.11.2024 |

Економіка

 

У 2024 році Державна податкова служба провела 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром, за якими нарахувала штрафів на 9,5 млн грн. За фактичними перевірками було виписано штрафів на 132,2 млн грн. Про це повідомляє Опендатабот.

Камеральні перевірки ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків.

У 2023 році податкова зафіксувала найбільшу суму узгоджених штрафів за результатами камеральних перевірок - 21,96 млн грн, що у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році.

Найбільша кількість камеральних перевірок за останні пʼять років була проведена у 2020 році - 33 882. Проте у 2021 році їхня кількість знизилася у 1,7 раза, а сума штрафних санкцій зросла у 1,6 раза - до 14,57 млн грн.

За результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами, наклали ще 8983 штрафних санкції. Це рекордна кількість за останні п'ять років.

Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівнюючи з 2021 роком, та склала 14 700 грн.

Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПів, щоб перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.

Для порівняння: у 2020-2021 роках в середньому ухвалювалося 5800 рішень на рік, водночас загальна сума санкцій становила 210 млн грн. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 раза.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3413
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,9499
  0,0083
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,07 0,17 41,7265  0,07 0,17
EUR 43,8596  0,09 0,20 44,6023  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,02 0,06 41,3800  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес