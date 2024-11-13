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Податкова виписала рекордну кількість штрафів для ФОПів з акцизним товаром
13:30 13.11.2024 |
У 2024 році Державна податкова служба провела 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром, за якими нарахувала штрафів на 9,5 млн грн. За фактичними перевірками було виписано штрафів на 132,2 млн грн. Про це повідомляє Опендатабот.
Камеральні перевірки ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків.
У 2023 році податкова зафіксувала найбільшу суму узгоджених штрафів за результатами камеральних перевірок - 21,96 млн грн, що у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році.
Найбільша кількість камеральних перевірок за останні пʼять років була проведена у 2020 році - 33 882. Проте у 2021 році їхня кількість знизилася у 1,7 раза, а сума штрафних санкцій зросла у 1,6 раза - до 14,57 млн грн.
За результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами, наклали ще 8983 штрафних санкції. Це рекордна кількість за останні п'ять років.
Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівнюючи з 2021 роком, та склала 14 700 грн.
Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПів, щоб перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.
Для порівняння: у 2020-2021 роках в середньому ухвалювалося 5800 рішень на рік, водночас загальна сума санкцій становила 210 млн грн. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 раза.
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