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Кількість посад держслужби в Україні скоротилася на 1,9 тис. за III кв.-2024 - НАДС
11:44 13.11.2024 |
Фактична кількість державних службовців, що працюють в Україні, наразі становить 157 тис. 719 людей, повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).
Згідно зі звітом НАДС за третій квартал 2024 року, скоротилася кількість вакантних посад на державній службі, зокрема зараз їх 33 тис. 318, що на 1,5 тис. менше, ніж попереднього кварталу.
"У третьому кварталі стабілізувалася фактична кількість працюючих жінок - державних службовців. Їх стало більше на 41 особу, тоді як у попередньому періоді було зафіксовано скорочення на 648. Водночас зберігається негативна динаміка на скорочення кількості чоловіків на державній службі. У третьому кварталі 2024-го фактична кількість працюючих чоловіків - державних службовців зменшилася на 413. У попередньому періоді їх стало менше на 594 особи", - ідеться в повідомленні.
Крім того, зазначено, що 906 держслужбовців залишаються за кордоном, що на 144 менше, ніж три місяці тому.
Водночас 4 тис. 244 держслужбовці перебувають у лавах Збройних сил України (на 166 людей більше, ніж у попередньому періоді), з них 767 - жінки.
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