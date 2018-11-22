Комментарий: «Газпром» исправляет ошибку Путина с «Южным потоком»

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Вот и стало ясно, что четыре года назад Владимир Путин сильно погорячился. Не стоило ему после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 1 декабря 2014 в сердцах закрывать "Южный поток" и вместо этого провозглашать альтернативный газопроводный проект, получивший затем название "Турецкий поток".

Российский газ все-таки пойдет через Болгарию

Если подтвердится вполне убедительная информация, изложенная газетой "Коммерсантъ" 22 ноября и тут же разлетевшаяся по другим российским СМИ, то сомнений оставаться уже не должно: то волюнтаристское решение обиженного на Евросоюз и особенно на Болгарию российского президента оказалось большой ошибкой. Причем очень дорогостоящей для одного из крупнейших плательщиков в бюджет России - полугосударственного концерна "Газпром" (хотя и весьма прибыльной для его поставщиков и подрядчиков).

А сообщается в "Коммерсанте" о том, что "Газпром" наконец-то определился с маршрутом поставки газа по второй нитке "Турецкого потока" в Юго-Восточную Европу (по первой будет снабжаться западная часть Турции) и уже даже начал бронировать трубопроводные мощности в соответствующих странах. Газета пишет, что газ пойдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. И приходит к выводу: "По сути, это маршрут "Южного потока".

Так что "Газпром" возвращается к проекту, который Владимир Путин в свое время закрыл. Иначе говоря, исправляет ошибку президента. Но исправляет лишь частично, поскольку, потратив уйму времени, сил и, главное, средств, получает лишь сильно ухудшенный вариант того, что можно было бы получить.

Что именно потерял "Газпром"

Перечисляю по пунктам. "Газпром" потерял при реализации многомиллиардного проекта не менее четырех лет. Он потратил немалые деньги, чтобы в экстренном порядке перенаправить маршрут.

Он буквально закопал в землю просто огромные деньги, поскольку проложил по территории России два трубопровода для доставки из Сибири к черноморскому побережью газа для четырех ниток "Южного потока" суммарной мощностью 63 миллиарда кубометров в год. Однако Эрдоган, сначала обещавший Путину принять все четыре нитки, потом передумал, и проект урезали наполовину, существенно снизив тем самым его шансы на окупаемость.

Наконец, "Газпром" потерял возможность по дну Черного моря напрямую поставлять газ своему главному покупателю - Евросоюзу. Ему пришлось искусственно встроить в маршрут транзитную страну - Турцию. Страну в геополитическом плане весьма непростую, чей амбициозный авторитарный лидер играет свою собственную большую игру, особенно в исламском мире, и по целому ряду вопросов резко расходится во взглядах с Москвой (назову для примера Сирию и Нагорный Карабах).

Наказание братьев-славян за предательство

В российских СМИ упорно держится и поддерживается версия, будто реализацию "Южного потока" сорвала Болгария под давлением Евросоюза и США. На самом деле произошло нечто другое. Москва по давней советской привычке рассчитывала по-свойски договориться о трубе с братьями-славянами, а когда те в конфликте вокруг соблюдения норм ЕС взяли сторону Евросоюза, членами которого являются, и своего союзника США, то в Кремле очень обиделись, и Путин решил не идти на уступки и искать компромисса, а примерно наказать болгар за такое предательство.

Однако теперь, потеряв уйму времени и денег, обиду придется забыть, потому что никакой трубы через Грецию на юг Италии, про которую одно время упорно твердил глава "Газпрома" Алексей Миллер, не предвидится, а значит, альтернативы маршруту через Болгарию нет.

"Газпром" обязался больше не нарушать правил ЕС

Судя по публикации "Коммерсанта", в концерне не сомневаются, что на сей раз проблем с разрешением из Брюсселя не будет, раз уже бронируют мощности в трубопроводах на территории Евросоюза. А откуда вдруг такая уверенность? Ведь Америка при Трампе меньше противодействовать российским газовым проектам уж точно не стала. "Коммерсантъ" дает убедительный ответ: "Теперь придраться к проекту сложно, подход "Газпрома" полностью соответствует законодательству ЕС".

Так что изменилась не Болгария, как это может показаться (мол, пожалели болгары об упущенной выгоде и обещали больше не слушаться Брюсселя), изменился сам "Газпром". Сделав выводы из срыва "Южного потока" и многолетнего антимонопольного расследования ЕС, российский концерн еще весной 2017 года без особого шума обязался отказаться от своих прежних привычек монополиста в Восточной Европе и впредь строго следовать нормам энергетического рынка Евросоюза, о чем мне довелось подробно писать полтора года назад в комментарии "Газпром" согласился играть по правилам ЕС".

Но почему же тогда Владимир Путин, участвуя 19 ноября в Стамбуле в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка "Турецкого потока", ни словом не обмолвился о том, что газ из второй нитки планируется качать в Болгарию, хотя такая перспектива была довольно очевидной? Видимо, не хотелось омрачать очередной праздник российско-турецкой дружбы.

Ведь упоминание с высокой трибуны Болгарии могло навести того или иного наблюдателя на те же мысли, что и автора этого комментария: если возрождают "Южный поток", пусть и в усеченном виде, то зачем тогда так героически строили "Турецкий поток"?