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Украина впервые возглавила программу ВТО
22:49 12.03.2019 |
Украину избрали председателем Рабочей программы по статистике публичных закупок Всемирной торговой организации.
Об этом сообщает Правительственный портал.
25-27 февраля 2019 в рамках заседания Комитета Соглашения по государственным закупкам ВТО Украину впервые в истории ее членства в ВТО выбрали председательствующей Рабочей программы по сбору и отчетности статистических данных (Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data). Предыдущим председателем этой программы были США.
В 2016 году Украина присоединилась к Соглашению ВТО о государственных закупках (Government Procurement Agreement, GPA). В результате украинские компании получили право участвовать в государственных закупках 47 стран-участниц соглашения GPA, среди которых: страны ЕС, Япония, США, Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг и Канада.
Общий объем рынка госзакупок ВТО оценивается в 1,7 трлн долларов ежегодно.
Украинская делегация озвучила главные направления работы на ближайшую перспективу: разработка и использование унифицированной методологии сбора и отчетности по данным государственных закупок стран-членов Соглашения по государственным закупкам; а также дальнейшее распространение использование стандарта открытых данных в сфере публичных закупок Организации международного экономического сотрудничества (англ. Open Contracting Data Standard, OCDS).
В электронной системе публичных закупок ProZorro, которая использует этот стандарт данных, можно мониторить в режиме онлайн 2,26 млн всех закупок.
"Это все закупки за все время существования системы, где вся информация от объявления тендера до подписания и выполнения договора по ним как на ладони. Каждый день это количество увеличивается в среднем на 4-5 тыс. процедур. Общий бюджет закупок, объявленных в системе с все время ее существования, уже составляет 2,16 трлн гривень", - отметил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов.
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