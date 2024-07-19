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АНАЛІТИКА

OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini

16:46 19.07.2024 |

Новини IT

 

OpenAI представила GPT-4o mini - меншу версію своєї моделі GPT-4o. Компанія очікує, що новий продукт значно розширить спектр додатків, створених з використанням ШІ, зробивши штучний інтелект набагато доступнішим.

Наразі GPT-4o mini підтримує текст і візуальний інтерфейс API, але згодом можливості моделі розширюватимуться. Вона має контекстне вікно на 128 тис. токенів та підтримує до 16 тис. вихідних токенів на запит. База знань GPT-4o mini є актуальною станом на жовтень 2023 року.

Компанія також порівняла свій продукт з іншими моделями. Виявилося, що за кількома ключовими тестами GPT-4o mini випереджає Gemini Flash, Claude Haiku та GPT-3.5 Turbo, але поступається GPT-4o.

OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini

 

У ChatGPT користувачі тарифних планів Free, Plus і Team вже можуть отримати доступ до GPT-4o mini замість GPT-3.5. Корпоративні клієнти зможуть спробувати продукт наступного тижня.

"Ми бачимо майбутнє, в якому моделі будуть безперешкодно інтегровані в кожну програму та на кожному вебсайті. GPT-4o mini прокладає розробникам шлях до створення та масштабування потужних додатків зі штучним інтелектом більш ефективно та доступно", - зауважили в OpenAI.

Нагадаємо, що у травні 2024 року OpenAI представила свою нову модель штучного інтелекту GPT-4o, яка значно розширює можливості обробки мовлення, порівняно з GPT-4.
За матеріалами: mezha.media
 

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