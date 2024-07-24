Україна презентувала проєкт «Велика приватизація — 2024»

Фонд державного майна України у вівторок провів публічну презентацію проєкту "Велика приватизація - 2024" і назвав першу п'ятірку його об'єктів: 4-зірковий готель "Україна" у центрі Києва та столичний ТРЦ "Ocean Plaza", найбільший у країні видобувач титанових руд "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) та "Демурінський ГЗК" з видобутку титану та цирконію, виробник газобетону "Аерок".

"У форматі великої приватизації Фонд не лише пропонує інвесторам потужні активи, а й гарантує максимальний рівень прозорості процесу", - зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль на презентації, яка була організована у партнерстві з проєктом USAID/UKaid "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України" (SOERA) та зібрала понад 150 представників уряду, парламенту, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу та бізнесу.

У свою чергу перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що велика приватизація - це інструмент розвитку, спрямований на залучення ефективних власників.

"Велика приватизація відкриває можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови й модернізації нашої країни... Уряд системно працює над реформою ефективного управління держвласністю, зокрема завдяки приватизації. За останні два роки ми передали Фонду держмайна понад 1200 підприємств, більшість з яких знайшли інвесторів", - наголосила вона.

Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха висловив сподівання, що велика приватизація зацікавить капітал союзників і партнерів України, щоб вони разом з державою отримували прибуток від цих активів.

Голова ФДМУ Коваль наголосив, що вперше в історії України велика приватизація відбуватиметься повністю онлайн на платформі "Прозорро.Продажі".

"Це забезпечить рівні можливості для учасників. Через відкриті аукціони ми прагнемо залучити ефективних власників, здатних модернізувати підприємства й підвищити їхню конкурентоспроможність на глобальному ринку", - додав очільник ФДМУ.

За його словами, успішний досвід малої приватизації, яка після відновлення у вересні 2022 року вже принесла понад 5 млрд грн до державного бюджету, підтверджує ефективність цього механізму залучення інвестицій.

За словами заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, мала приватизація останніми роками показала реальні результати: ціни аукціонів навіть кращі, ніж до війни. "Відбудований повністю прозорий процес. Я думаю, що ні в кого не має сумнівів, що щось відбувається під столом. Кожен аукціон відкритий і якісно підготовлений", - заявив він.

Готель "Україна" - 4-зірковий готель біля майдану Незалежності, стартова ціна - 1,05 млрд грн, аукціон призначений на 18 вересня.

ОГХК - найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, стартова ціна - 3,9 млрд грн, аукціон призначений на 9 жовтня.

Решта три об'єкти з першої п'ятірки належали підсанкційним особам і були націоналізовані за рішенням ВАКС. ТОВ "Аерок" - провідний виробник газобетонних виробів з виробничими потужностями у Київській і Львівській областях, ТОВ "Демурінський ГЗК" - гірничо-збагачувальне підприємство, що розробляє Вовчанське родовище титану та цирконію, ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ "Ocean Plaza") - один з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва.

Кошти від приватизації державних підприємств спрямовуються до державного бюджету України, а від продажу націоналізованих активів - у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.