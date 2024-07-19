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Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
12:26 19.07.2024 |
Проєкт Codename: Ocean Keeper від української студії RetroStyle Games, про який ми вже писали, дістався до Дочасного доступу Steam. Гру можна не лише додати до Списку бажаного, а й придбати зі знижкою 20% за 275 грн.
Codename: Ocean Keeper - це така собі roguelike RPG з елементами двохстікового шутера, стратегії та вайбом Vampire Survivors і Dome Keeper.
Гравець має досліджувати океанське дно та залишки іншої цивілізації на величезному роботі-павуку, знаходьте печери та буріть тунелі у пошуках цінних ресурсів та артефактів, покращувати свою бойову машину, щоб вижити в агресивному середовищі, відбивайтеся від орд морських чудовиськ, заробляти метавалюту для кастомізації робота-павука.
Розробники, київська студія RetroStyle Games, вже давно створюють ігри по аутсорс схемі, але Codename: Ocean Keeper це їх перший власний проєкт. Гра розробляється на рушії Unity і крім Windows ПК має вийти на Steamdeck, Nintendo Switch та мобільних платформах.
Codename: Ocean Keeper має українську локалізацію, а загалом переведена на 15 мов, на жаль, на російську теж. Крім того, гра продається в росії.
Очікується що Codename: Ocean Keeper перебуватиме у Дочасному доступі приблизно три місяці. Досі розробники дотримувалися власного плану.
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