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АНАЛІТИКА

За пів року державі відшкодували збитків на ₴3,4 мільярда - у БЕБ назвали резонансні справи

 

Детективи Бюро економічної безпеки України з початку 2024 року в направлених до суду кримінальних провадженнях забезпечили відшкодування до бюджету 3,4 млрд грн. За весь 2023 рік ця сума становила 544 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.

Найрезонанснішими у першому півріччі 2024 року були:

* справа про ухилення від сплати акцизного податку та податку на прибуток компанією «Укртатнафта»;

* викриття компанії з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати орієнтовно 324 млн грн акцизного податку;

* справа про ухилення від сплати понад 1,2 млрд грн податків службовими особами ПрАТ «Полтавський ГЗК»;

* кримінальне провадження, розпочате за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Наразі підприємство частково відшкодувало збитки завдані державному бюджету України та сплатило 500 млн грн;

* викриття відомого дистриб'ютора сигарет у легалізації 1,3 млрд грн та несплати ним 300 млн грн податків. Наразі справу скеровано до суду;

* оголошення підозри фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків та обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі понад 121 млн грн.

Зазначається, що за пів року в межах досудових розслідувань оголошено 489 підозр, скеровано до суду 372 справи. З них 22 кримінальних провадження, вчинених організованими групами та злочинними організаціями відносно 90 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у липні Бюро економічної безпеки припинило незаконну діяльність з виготовлення дизелю та бензину у Київській області. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4,5 млн грн.
 

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