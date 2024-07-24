На тлі ризику втрати. Україна заарештувала яхту Медведчука у Хорватії

Печерський районний суд Києва заарештував яхту скандального екснардепа Віктора Медведчука у Хорватії. Таке рішення він ухвалив на тлі ризику для України втратити дорогий актив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначили в ДБР, суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти ROYAL ROMANCE та передачу її Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Українські правоохоронці мають інформацію, що Віктор Медведчук міг незаконно легалізувати майно. Йдеться про фіктивний продаж яхти через офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є його дружина.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив дайджест Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У ньому було сказано, що Україна може втратити актив у вигляді яхти Медведчука ROYAL ROMANCE, яка знаходиться у Хорватії.

Такий ризик втрати виникла після рішення Окружного суду хорватського міста Спліт скасувати арешт на яхту.

Причиною цього стало те, що Офіс генпрокурора України не надав обвинувальний акт по кримінальній справі.

До речі, вартість яхти ROYAL ROMANCE оцінюється приблизно в 200 млн доларів.

Варто зауважити, що Кабмін лише у лютому цього року погодив продаж заарештованої яхти Медведчука. Кошти з продажу мають посилити державний бюджет.