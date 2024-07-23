Продаж 92-метрової яхти Медведчука зупинено: суд у Хорватії скасував її арешт

Окружний суд міста Спліт скасував арешт яхти Медведчука Royal Romance. Існує ризик втрати активу.

Про це повідомляє перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) не може продати арештовану яхти Royal Romance Віктора Медведчука, бо суд у Хорватії скасував її арешт.

У червні 2024 року Вищий кримінальний суд Хорватії своїм рішенням повернув справу на розгляд до Окружного суду м. Спліт та визначив іншого суддю у зазначеній справі.

"Щобільше, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд м. Спліт скасував арешт на яхту через... відсутність обвинувального акту в кримінальній справі від Офісу генпрокурора", - зазначив Железняк.

Він також нагадав, що яхту оцінюють в 200 млн дол. За словами депутата це явно незайві гроші для бюджету та армії.

Рішення суду Хорватії передбачає, що кожні три місяці перевірятимуть наявність подальших умов для застування тимчасових заходів.

"Затягування в розслідуванні кримінальних проваджень проти зрадника України Віктора Медведчука призвели до скасування арешту яхти в одному з чотирьох проваджень, а АРМА не може виконати національні рішення судів з реалізації судна. На додаток, така ситуація загрожує тим, що Україна може взагалі втратити цей дороговартісний актив", - йдеться в опублікованому документі.