Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google планує випустити розумні окуляри з Gemini

11:50 22.07.2024 |

Новини IT

Google планує випустити розумні окуляри з Gemini

 

Google хоче співпрацювати з EssilorLuxottica, виробником Ray-Ban, над розумними окулярами під назвою Gemini.

Google нещодавно звернувся до EssilorLuxottica з пропозицією розмістити свого помічника штучного інтелекту Gemini у майбутніх розумних окулярах.

EssilorLuxottica вже співпрацює з Meta над Ray-Ban Meta Smart Glasses. Минулого тижня стало відомо, що Meta хоче отримати міноритарний пакет акцій EssilorLuxottica, що можна розглядати як захисний захід від потенційної угоди з Google.

Наразі Google не оприлюднив жодної додаткової інформації. Незрозуміло, який бренд Google хотів би використовувати для окулярів, адже EssilorLuxottica також володіє Oakley, LensCrafters та Sunglass Hut.

За прогнозами, окуляри не матимуть дисплеїв. Їхніми основними функціями будуть мікрофон, динамік і камера для роботи з мультимодальними можливостями Gemini. Це схоже на те, що було продемонстровано на I/O 2024, коли Google використовував внутрішні прототипи для Project Astra.

Окуляри можуть мати музичний плеєр (з огляду на досвід Pixel Buds) та функцію фото- та відеозйомки для інтеграції з Google Photos.

The Verge також повідомляє про нові деталі партнерства Google з Magic Leap. Окрім оптики та виробництва доповненої реальності, метою є створення гарнітури розробника під управлінням Android XR на основі Magic Leap 2.

За чутками, Google випустить гарнітуру для розробників разом із Samsung у жовтні 2024 року, а офіційний запуск відбудеться у 2025 році.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4912
  0,0692
 0,17
EUR
 1
 45,1860
  0,0758
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2080  0,01 0,01 41,9112  0,02 0,05
EUR 44,9168  0,02 0,03 45,8300  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3250  0,09 0,22 41,3550  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес