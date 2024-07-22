Google планує випустити розумні окуляри з Gemini

Google хоче співпрацювати з EssilorLuxottica, виробником Ray-Ban, над розумними окулярами під назвою Gemini.

Google нещодавно звернувся до EssilorLuxottica з пропозицією розмістити свого помічника штучного інтелекту Gemini у майбутніх розумних окулярах.

EssilorLuxottica вже співпрацює з Meta над Ray-Ban Meta Smart Glasses. Минулого тижня стало відомо, що Meta хоче отримати міноритарний пакет акцій EssilorLuxottica, що можна розглядати як захисний захід від потенційної угоди з Google.

Наразі Google не оприлюднив жодної додаткової інформації. Незрозуміло, який бренд Google хотів би використовувати для окулярів, адже EssilorLuxottica також володіє Oakley, LensCrafters та Sunglass Hut.

За прогнозами, окуляри не матимуть дисплеїв. Їхніми основними функціями будуть мікрофон, динамік і камера для роботи з мультимодальними можливостями Gemini. Це схоже на те, що було продемонстровано на I/O 2024, коли Google використовував внутрішні прототипи для Project Astra.

Окуляри можуть мати музичний плеєр (з огляду на досвід Pixel Buds) та функцію фото- та відеозйомки для інтеграції з Google Photos.

The Verge також повідомляє про нові деталі партнерства Google з Magic Leap. Окрім оптики та виробництва доповненої реальності, метою є створення гарнітури розробника під управлінням Android XR на основі Magic Leap 2.

За чутками, Google випустить гарнітуру для розробників разом із Samsung у жовтні 2024 року, а офіційний запуск відбудеться у 2025 році.