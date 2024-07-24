Попит на аукціонах ОВДП перед рішенням НБУ щодо ставки впав у 6 разів

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло залучити лише 1,45 млрд грн порівняно з майже 5 млрд грн у кожен із двох попередніх вівторків через різке падіння попиту на облігації.

Згідно з інформацією на сайті відомства, за загальної пропозиції 13 млрд грн (тут і далі за номіналом) заявок було подано лише на 1,37 млрд грн - ушестеро менше, ніж тижнем раніше.

Попит на найкоротші 14-місячні облігації впав до 1,28 млрд грн із 7,47 млрд грн минулого вівторка, тоді як на більш довгі 2- і 3,5-річні облігації він становив лише 63 млн грн і 29 млн грн - відповідно в 6 і 14 разів менше, ніж тиждень тому.

У результаті Мінфіну довелося задовольнитися лише невеликим зниженням ставки відсікання 14-міс. облігацій - з 14,70% до 14,65% річних, хоча середньозважена ставка опустилася ще менше - з 14,66% до 14,64%. Що стосується довших облігацій, то ставка 2-річних облігацій залишилася на рівні 15,4% річних, а 3,5-річних - 16,8% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 101* 102* 103 Код випуску облігацій Дорозміщення UA40002312К7 Дорозміщення UA4000231559 Дорозміщення UA4000231625 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000 Дата розміщення 23.07.2024 23.07.2024 23.07.2024 Дата оплати за придбані облігації 24.07.2024 24.07.2024 24.07.2024 Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 14.08.2024 Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 12.02.2025 Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 13.08.2025 Дата оплати відсотків 10.06.2026 11.02.2026 Дата оплати відсотків 12.08.2026 Дата оплати відсотків 10.02.2027 Дата оплати відсотків 11.08.2027 Дата оплати відсотків 09.02.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 84.00 Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.80 Термін обігу (днів) 413 686 1 295 Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 09.02.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 281 787 000 63 326 000 29 097 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 281 787 000 63 326 000 29 097 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 611 934 000 9 685 294 000 8 748 575 000 Кількість поданих заявок, шт. 20 12 10 Кількість задоволених заявок, шт. 20 12 10 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.40 16.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.30 16.70 Встановлена дохідність, % 14.65 15.40 16.80 Середньозважена дохідність, % 14.64 15.40 16.80 Надходження до бюджету 1 351 105 810.11 64 495 436.36 31 249 066.12 * - військові облігації Дані: Мінфін України

Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 в. п. - до 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося опустити ставки відсікання річних паперів на 1,3 в. п., дворічних - на 1,6 в. п., тоді як трирічних - на 1,1 в. п., проте практично все зниження припало на період до 14 червня.

Наступне рішення НБУ щодо облікової ставки заплановано на 25 липня.

