Попит на аукціонах ОВДП перед рішенням НБУ щодо ставки впав у 6 разів

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло залучити лише 1,45 млрд грн порівняно з майже 5 млрд грн у кожен із двох попередніх вівторків через різке падіння попиту на облігації.
Згідно з інформацією на сайті відомства, за загальної пропозиції 13 млрд грн (тут і далі за номіналом) заявок було подано лише на 1,37 млрд грн - ушестеро менше, ніж тижнем раніше.
Попит на найкоротші 14-місячні облігації впав до 1,28 млрд грн із 7,47 млрд грн минулого вівторка, тоді як на більш довгі 2- і 3,5-річні облігації він становив лише 63 млн грн і 29 млн грн - відповідно в 6 і 14 разів менше, ніж тиждень тому.
У результаті Мінфіну довелося задовольнитися лише невеликим зниженням ставки відсікання 14-міс. облігацій - з 14,70% до 14,65% річних, хоча середньозважена ставка опустилася ще менше - з 14,66% до 14,64%. Що стосується довших облігацій, то ставка 2-річних облігацій залишилася на рівні 15,4% річних, а 3,5-річних - 16,8% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|101*
|102*
|103
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA40002312К7
|Дорозміщення UA4000231559
|Дорозміщення UA4000231625
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 23.07.2024
| 23.07.2024
| 23.07.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 24.07.2024
| 24.07.2024
| 24.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 11.09.2024
| 11.12.2024
| 14.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 12.03.2025
| 11.06.2025
| 12.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 10.09.2025
| 10.12.2025
| 13.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 10.06.2026
| 11.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 12.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
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| 10.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 11.08.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 09.02.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.60
| 77.35
| 84.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.72
| 15.47
| 16.80
|Термін обігу (днів)
| 413
| 686
| 1 295
| Дата погашення
| 10.09.2025
| 10.06.2026
| 09.02.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 281 787 000
| 63 326 000
| 29 097 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 281 787 000
| 63 326 000
| 29 097 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 12 611 934 000
| 9 685 294 000
| 8 748 575 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 20
| 12
| 10
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 20
| 12
| 10
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.65
| 15.40
| 16.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.60
| 15.30
| 16.70
| Встановлена дохідність, %
| 14.65
| 15.40
| 16.80
| Середньозважена дохідність, %
| 14.64
| 15.40
| 16.80
|Надходження до бюджету
| 1 351 105 810.11
| 64 495 436.36
| 31 249 066.12
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 в. п. - до 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося опустити ставки відсікання річних паперів на 1,3 в. п., дворічних - на 1,6 в. п., тоді як трирічних - на 1,1 в. п., проте практично все зниження припало на період до 14 червня.
Наступне рішення НБУ щодо облікової ставки заплановано на 25 липня.