Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на аукціонах ОВДП перед рішенням НБУ щодо ставки впав у 6 разів

23:13 23.07.2024 |

Фінанси, Економіка

Попит на аукціонах ОВДП перед рішенням НБУ щодо ставки впав у 6 разів

 

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло залучити лише 1,45 млрд грн порівняно з майже 5 млрд грн у кожен із двох попередніх вівторків через різке падіння попиту на облігації.

Згідно з інформацією на сайті відомства, за загальної пропозиції 13 млрд грн (тут і далі за номіналом) заявок було подано лише на 1,37 млрд грн - ушестеро менше, ніж тижнем раніше.

Попит на найкоротші 14-місячні облігації впав до 1,28 млрд грн із 7,47 млрд грн минулого вівторка, тоді як на більш довгі 2- і 3,5-річні облігації він становив лише 63 млн грн і 29 млн грн - відповідно в 6 і 14 разів менше, ніж тиждень тому.

У результаті Мінфіну довелося задовольнитися лише невеликим зниженням ставки відсікання 14-міс. облігацій - з 14,70% до 14,65% річних, хоча середньозважена ставка опустилася ще менше - з 14,66% до 14,64%. Що стосується довших облігацій, то ставка 2-річних облігацій залишилася на рівні 15,4% річних, а 3,5-річних - 16,8% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону101*102*103
Код випуску облігацій Дорозміщення UA40002312К7Дорозміщення UA4000231559Дорозміщення UA4000231625
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Дата розміщення 23.07.2024 23.07.2024 23.07.2024
Дата оплати за придбані облігації 24.07.2024 24.07.2024 24.07.2024
Дата оплати відсотків 11.09.2024 11.12.2024 14.08.2024
Дата оплати відсотків 12.03.2025 11.06.2025 12.02.2025
Дата оплати відсотків 10.09.2025 10.12.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків  10.06.2026 11.02.2026
Дата оплати відсотків   12.08.2026
Дата оплати відсотків   10.02.2027
Дата оплати відсотків   11.08.2027
Дата оплати відсотків   09.02.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.60 77.35 84.00
Номінальний рівень дохідності, % 14.72 15.47 16.80
Термін обігу (днів) 413 686 1 295
Дата погашення 10.09.2025 10.06.2026 09.02.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 281 787 000 63 326 000 29 097 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 281 787 000 63 326 000 29 097 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 611 934 000 9 685 294 000 8 748 575 000
Кількість поданих заявок, шт. 20 12 10
Кількість задоволених заявок, шт. 20 12 10
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.40 16.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.30 16.70
Встановлена дохідність, % 14.65 15.40 16.80
Середньозважена дохідність, % 14.64 15.40 16.80
Надходження до бюджету 1 351 105 810.11 64 495 436.36 31 249 066.12

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Як повідомлялося, Нацбанк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 1 в. п. - до 13,5% річних, а з 14 червня - до 13,0%. Мінфіну за цей час вдалося опустити ставки відсікання річних паперів на 1,3 в. п., дворічних - на 1,6 в. п., тоді як трирічних - на 1,1 в. п., проте практично все зниження припало на період до 14 червня.

Наступне рішення НБУ щодо облікової ставки заплановано на 25 липня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3369
  0,1543
 0,37
EUR
 1
 44,9952
  0,1908
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1313  0,08 0,19 41,8004  0,11 0,26
EUR 44,8916  0,03 0,06 45,7048  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,11 0,25 41,2500  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес