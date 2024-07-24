Фінансові новини
- |
- 24.07.24
- |
- 03:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк спростив доступ іноземних інвесторів до фінансування відбудови України
23:48 23.07.2024 |
Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить іноземним інвесторам отримати прямий доступ до ринкових боргових інструментів (крім державних цінних паперів), спрямованих на відбудову і відновлення України.
Відповідні зміни внесено до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.
Так, із 24 липня 2024 року розширюється перелік клієнтів та депонентів, яких може обслуговувати Національний банк під час виконання ним функції депозитарної установи.
Зокрема, НБУ зможе відкривати та обслуговувати рахунок в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи, що відповідає вимогам законодавства України, та рахунок в цінних паперах власника для іноземного депозитарію.
"Відкриття рахунку в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи дасть змогу з'єднати інфраструктуру українського та міжнародного фінансових ринків для забезпечення доступу іноземного капіталу в Україну. Це своєю чергою відкриє шлях для іноземних інвестицій у фінансові інструменти, випущені для відбудови держави", - пояснили у Нацбанку.
Ідеться, зокрема, про облігації місцевих позик, інфраструктурні облігації, облігації міжнародних фінансових організацій та про інші боргові фінансові інструменти, спрямовані на відновлення України.
Зміни також відкривають можливість для реалізації анонсованих планів щодо розширення "лінку" з міжнародним центральним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg.
У 2019 році Clearstream вийшов на українські ринки капіталу і запустив "лінк" із депозитарієм НБУ. Це дало змогу забезпечити прямий доступ іноземних інвесторів до ринку державних цінних паперів, номінованих у гривні. Наразі Національний банк працює над розширенням інструментів, доступних іноземним інвесторам через міжнародний депозитарій.
Окрім того, внесення змін дасть змогу забезпечити виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
Як зазначається, питання створення механізмів для прямого доступу іноземних інвесторів до ринкових боргових інструментів, крім державних цінних паперів, перебуває в фокусі програми з МВФ.
Над практичною реалізацією цієї ініціативи спільно працюють Нацбанк та Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Зазначені зміни дадуть змогу виконати зобов'язання України, зафіксовані Меморандумом про економічну та фінансову політику від 17 червня 2024 року.
Наразі реалізується перший етап заходів для поліпшення інфраструктури ринків капіталу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
ТОП-НОВИНИ
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
|В ЄС розгнівані перемовинами Орбана щодо України і визначились з покаранням за це
|Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
|Болгарія знайшла в себе надлишкові боєприпаси, які готова передати Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
|Нацбанк спростив доступ іноземних інвесторів до фінансування відбудови України
|В Україні зібрали половину ранніх зернових - цьогоріч врожай очікують на рівні 27 мільйонів тонн
|На тлі ризику втрати. Україна заарештувала яхту Медведчука у Хорватії
|Україна презентувала проєкт «Велика приватизація — 2024»
|За пів року державі відшкодували збитків на ₴3,4 мільярда - у БЕБ назвали резонансні справи
|Попит на аукціонах ОВДП перед рішенням НБУ щодо ставки впав у 6 разів
Бізнес
|CrowdStrike пояснила в деталях, як саме вона змогла вивести з ладу 8,5 млн ПК із Windows
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini
|Microsoft поки не може захистити Windows від збоїв, як з антивірусом CrowdStrike, через угоду з ЄС 2009 року
|За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows
|OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam