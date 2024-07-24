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Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
23:59 23.07.2024 |
Економіка, Нафта, бензин, автогаз, Політика, Міжнародні новини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що блокуватиме 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".
Про таке Сійярто сказав в інтерв'ю телеканалу ATV, повідомляє "Європейська правда".
Голова угорського МЗС укотре пообурювався складнощами в транзиті російської нафти через Україну до Угорщини та Словаччини, енергопостачання яких "опинилося під загрозою через дії українців".
"Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не вирішить це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання", - додав він.
Сійярто вважає, що Європейська комісія "повинна натиснути на Україну", щоб дозволити "Лукойлу" відновити постачання нафти через українську територію.
Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського Союзу, як повідомлялось, через позицію Угорщинии не досягли згоди з розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.
Ці кошти, а саме понад 6 мільярдів євро, блокуються вже майже рік через позицію Угорщини.
Зазначимо, що минулого року Будапешт так само вимагав від Києва виключення з національного санкційного списку угорського банку OTP Bank для розблокування однієї виплати в 500 мільйонів євро. Та навіть коли це сталось, Угорщина висунула нові вимоги.
Як повідомлялось, Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.
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