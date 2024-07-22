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Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
13:31 22.07.2024 |
Microsoft працює над створенням фізичної системи шифрування, яка може шифрувати та розшифровувати документ у реальному часі залежно від того, як на нього дивиться користувач.
У новому патенті описується технологія, яка змінює букви в тексті оригінального документа, щоб захистити його від візуального зламу в громадських місцях. Система використовує відстеження погляду з веб-камери, щоб розшифровувати текст тільки для очей користувача, запобігаючи потраплянню світла на очі сторонніх. Це забезпечує вищий рівень безпеки порівняно з традиційними екранами конфіденційності, які часто роблять зображення тьмяним.
Однак є обмеження: такі екрани блокують значну частину світла, а випадкове розмивання тексту ускладнює його читання. Візуальний злам є серйозною проблемою, і нові методи захисту, такі як ця система шифрування, вкрай важливі для фахівців із кібербезпеки. Неясно, чи буде цю систему реалізовано, але якщо це станеться, вона може значно підвищити безпеку пристроїв користувачів по всьому світу.
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