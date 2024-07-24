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В Україні зібрали половину ранніх зернових - цьогоріч врожай очікують на рівні 27 мільйонів тонн
23:45 23.07.2024 |
У 2024 році урожай культур ранньої групи сягне близько 27 млн тонн.
Про це заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.
«Екватор по збиранню ранніх зернових пройдений. Є певні коригування по регіонах - у південно-східних через спеку врожайність трішки зменшилась, а в західних областях - більша, ніж передбачалось. Результати по ранніх зернових відповідають прогнозу, і ми вдячні аграріям за їхню працю», - сказав Висоцький.
Він додав, що, за попередньою оцінкою, цього маркетингового року експортний потенціал щодо зернових культур прогнозується в межах 40-43 млн т.
Водночас є низка груп товарів, по яких ЄС має змогу застосовувати обмеження. Так, рівень мита на експорт цукру перевищує 400 євро/т, що не дозволяє йому бути конкурентоспроможним на європейському ринку. Для виробників меду така тенденція теж є негативною, хоч і дозволяє бути конкурентними.
Будь-які квоти та обмеження призводять до зменшення прибутків українських фермерів, наголосив Висоцький.
Як повідомлялось, цього сезону обсяги зібраних зернових та олійних культур очікуються в межах 77 млн т, з яких 60 млн т можна експортувати.
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