Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows

07:52 22.07.2024 |

Новини IT

 

Глобальний технічний збій, пов'язаний з оновленням програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft, що є менше, ніж 1% пристроїв під управлінням Windows.

Про це повідомляє Reuters.

Оновлення програмного забезпечення глобальної компанії з кібербезпеки CrowdStrike, одного з найбільших операторів у цій галузі, спричинило системні проблеми, які призвели до зупинки авіарейсів, відключення мовників від ефіру і позбавлення клієнтів доступу до таких послуг, як охорона здоров'я або банківські послуги.

При цьому, у компанії Microsoft, розробника операційної системи Windows, зазначили, що від збою постраждали 8,5 млн пристроїв, або менше 1% від загальної кількості.

"За нашими оцінками, оновлення CrowdStrike зачепило 8,5 мільйона пристроїв під управлінням Windows, або менше одного відсотка всіх комп'ютерів під управлінням Windows", - йдеться в блозі.

При цьому у компанї зазначили, що "збій із CrowdStrike призвів до широких економічних та соціальних наслідків", адже CrowdStrike використовують великі підприємства, які надають багато критично важливих послуг.

Як зазначають, CrowdStrike допоміг розробити рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення. Microsoft співпрацює з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, ділячись інформацією про наслідки, які компанія спостерігає в цій галузі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4912
  0,0692
 0,17
EUR
 1
 45,1860
  0,0758
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2080  0,01 0,01 41,9112  0,02 0,05
EUR 44,9168  0,02 0,03 45,8300  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3250  0,09 0,22 41,3550  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес