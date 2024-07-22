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За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows
07:52 22.07.2024 |
Глобальний технічний збій, пов'язаний з оновленням програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft, що є менше, ніж 1% пристроїв під управлінням Windows.
Про це повідомляє Reuters.
Оновлення програмного забезпечення глобальної компанії з кібербезпеки CrowdStrike, одного з найбільших операторів у цій галузі, спричинило системні проблеми, які призвели до зупинки авіарейсів, відключення мовників від ефіру і позбавлення клієнтів доступу до таких послуг, як охорона здоров'я або банківські послуги.
При цьому, у компанії Microsoft, розробника операційної системи Windows, зазначили, що від збою постраждали 8,5 млн пристроїв, або менше 1% від загальної кількості.
"За нашими оцінками, оновлення CrowdStrike зачепило 8,5 мільйона пристроїв під управлінням Windows, або менше одного відсотка всіх комп'ютерів під управлінням Windows", - йдеться в блозі.
При цьому у компанї зазначили, що "збій із CrowdStrike призвів до широких економічних та соціальних наслідків", адже CrowdStrike використовують великі підприємства, які надають багато критично важливих послуг.
Як зазначають, CrowdStrike допоміг розробити рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення. Microsoft співпрацює з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, ділячись інформацією про наслідки, які компанія спостерігає в цій галузі.
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