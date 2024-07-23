Фінансові новини
- |
- 23.07.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
11:42 23.07.2024 |
Народні депутати фракції "Слуга народу" зірвали засідання регламентного комітету, який мав розглянути питання про виключення позафракційної Мар'яни Безуглої зі складу комітету національної безпеки і оборони, повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина").
"Щойно під час розгляду на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету нацбезпеки і оборони "слуги" (крім голови комітету) демонстративно залишили засідання, чим зірвали кворум. Мар'яна залишається в обоймі комітету", - написав Євтушок у фейсбуці у вівторок.
За інформацією сайту парламенту, у складі регламентного комітету, який очолює Сергій Кальченко, 10 осіб.
Стаття на тему:
17.07.24 Нардепка Безугла потрапила до бази Миротворця
У базі сайту Миротворець зʼявився профайл народної депутатки, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої. Як зазначається, нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.
Як раніше повідомлялося, парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки в понеділок підтримав пропозицію відкликати з посади заступниці голови комітету Безуглу і виключити її зі свого складу. Цього ж дня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді відповідний проєкт постанови №11432.
Безугла обіймає посаду заступниці голови комітету з 29 серпня 2019 року, 17 липня вона вийшла із фракції "Слуга народу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС розгнівані перемовинами Орбана щодо України і визначились з покаранням за це
|Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
|Болгарія знайшла в себе надлишкові боєприпаси, які готова передати Україні
|Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
|Штрафи для корупціонерів. Що не так із законопроектом 11340 і чи є «зрада»
Бізнес
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini
|Microsoft поки не може захистити Windows від збоїв, як з антивірусом CrowdStrike, через угоду з ЄС 2009 року
|За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows
|OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android