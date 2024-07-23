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АНАЛІТИКА

Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки

11:42 23.07.2024 |

Політика

 

Народні депутати фракції "Слуга народу" зірвали засідання регламентного комітету, який мав розглянути питання про виключення позафракційної Мар'яни Безуглої зі складу комітету національної безпеки і оборони, повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина").

"Щойно під час розгляду на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету нацбезпеки і оборони "слуги" (крім голови комітету) демонстративно залишили засідання, чим зірвали кворум. Мар'яна залишається в обоймі комітету", - написав Євтушок у фейсбуці у вівторок.

За інформацією сайту парламенту, у складі регламентного комітету, який очолює Сергій Кальченко, 10 осіб.

Стаття на тему:

17.07.24 Нардепка Безугла потрапила до бази Миротворця
У базі сайту Миротворець зʼявився профайл народної депутатки, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої. Як зазначається, нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

Як раніше повідомлялося, парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки в понеділок підтримав пропозицію відкликати з посади заступниці голови комітету Безуглу і виключити її зі свого складу. Цього ж дня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді відповідний проєкт постанови №11432.

Безугла обіймає посаду заступниці голови комітету з 29 серпня 2019 року, 17 липня вона вийшла із фракції "Слуга народу".
 

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