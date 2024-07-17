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АНАЛІТИКА

Нардепка Безугла потрапила до бази Миротворця

12:45 17.07.2024 |

Політика

 

Депутатку Мар'яну Безуглу внесли в базу Миротворець"за "умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ".

У базі сайту Миротворець зʼявився профайл народної депутатки, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої.

Як зазначається, нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

Зокрема, серед звинувачень Безуглої:

* усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;

* Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;

* перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

* свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;

* свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Цілеспрямована та системна діяльність Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має "явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії", йдеться в повідомленні.

"Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, днями комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Безугла неодноразово піддавала критиці головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, звинувачуючи його в "авторитарності" і поверненні до радянських методів управління армією.

Наприкінці червня депутатка заявила, що подала заяву у Державне бюро розслідувань на Сирського.

Раніше Безугла постійно здійснювала нападки на тоді ще головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, наприкінці листопада Безугла звинуватила Залужного у відсутності плану дій на 2024 рік.

За матеріалами: Корреспондент.net
 

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