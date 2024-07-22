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Профільний комітет рекомендує Раді відкликати Безуглу з комітету з нацбезпеки - Фріз
17:22 22.07.2024 |
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді відкликати народну депутатку Мар'яну Безуглу (фракція "Слуга народу") з посад заступниці голови та членкині комітету нацбезпеки, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").
"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України повторно ухвалив рішення про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови та члена комітету", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
За словами Фріз, щоб парламент розглянув рішення комітету, воно має бути включене до порядку денного сесії та пленарного засідання.
"Вважаю, що монобільшість має розблокувати розгляд цього питання в парламенті, якщо вона усвідомлює ризики неетичної поведінки тепер уже не члена їхньої фракції. Попереднього разу не вистачило голосів включити це рішення комітету нацбезпеки до порядку денного. Розраховую, що цього разу діяльність Безуглої отримає оцінку Верховної Ради щодо перспективи її подальшого перебування в комітеті нацбезпеки", - зазначила Фріз.
Народний депутат нагадала, що Безуглу внесено до бази Миротворця.
"Людина, яка внесена до бази Миротворця, не може продовжувати свою деструктивну діяльність на відповідних посадах. До бази Миротворця вносять осіб, діяльність яких має ознаки злочину проти держави з доказами" - наголосила Фріз.
Як повідомлялося, комітет із нацбезпеки 5 січня 2024 року рекомендував Верховній Раді відкликати Безуглу з посади заступника глави комітету у зв'язку з обставинами, що унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків".
Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук 10 січня достроково завершив засідання парламенту після того, як група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої.
Того самого дня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він заявив, що Верховна Рада зможе включити до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої тільки після відповідного рішення погоджувальної ради голів депутатських фракцій і груп.
Безугла обіймає посаду заступника голови комітету з 29 серпня 2019 року.
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